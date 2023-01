Una línea quita otra

Esta línea que acabo de borrar, y todas, era puro relleno. Pero ahora me da pena haberla borrado. Siendo floja tenía su aquel. Casi la echo de menos. La he olvidado. Y ella a mí. ¿Andandará?

Siempre choca la cursiva con los signos e interrogación tiesos: casi se tocan. ¡Y no digamos con las admiraciones! La frase superflua ha volado. Pobrecica. La vida también necesita relleno. Algo de nada. Ah, que a veces también viene bien el vacío sin más. El vacío estadístico. El móvil tintinea alegremente. El móvil, tan denostado, siempre trae algo a casa. En vez de nevar, apedrega. De todo ha de haber. Se ve que han lanzado un rayo láser que desvía los rayos naturales y los devuelve al cielo. Esto –también– lo hacen para fastidiar a Aragón, que es donde más rayos caen de España. Y donde menos se aprovechan. Este fenómeno daría para una jota si diera daría. No acaba de llegar el dinero de Europa: se atasca, como todo lo demás. Habría que agilizar el atasco. A saber qué harán esos rayos devueltos al cielo a fuerza de láser. Esta columna venía medio hecha de fábrica y a medida que tecleo se va borrando lo que había como quería Schumpeter. El que se atasca ajos come. La cadena de suministro o supply chain falla por el nombre, pues la palabra 'cadena' no fluye. Cadena de suplicio. El objeto cadena ha ido despareciendo: solo la usan las bicis y los fantasmas. El rayo láser mola más. Podrían llamar 'rayo de suministro' a ese proceso logístico y ya verías qué bien. El velociraptor iba tan lento. En fin, paciencia... pero no tanta.