Pan y circo

Mientras en las urgencias de España estalla el colapso de una atención primaria desgastada y tensionada por la pandemia y mal planificada por la política, en la calle suena la canción de la despechada Shakira.

Y cunde más que la bajada del IVA en los precios del super. No se habla en la barra de los bares de la crisis de Ciudadanos, ni del cuestionado congreso del PAR, tampoco de la malversación o la sedición, y ni siquiera de la oleada salvaje de crímenes machistas que nos sobrecogen sólo los minutos de telediario. Será por sobredosis de mala información que ya no nos sacude la que de verdad importa. O será por abundancia de distracciones irrelevantes lo que nos despista de lo esencial, pero andamos anestesiados. Y el pimpanpún político tampoco ayuda a despertar. Hace tiempo que los argumentarios y las doctrinas sustituyeron a las propuestas y las ideas, que el combate barrió el diálogo y que el quítate-tú que-me-pongo-yo se impuso al acuerdo. El resultado es una desafección ciudadana apabullante y un populismo rampante que se lleva de calle toda reflexión. Y así avanzamos en el calendario del recién estrenado 2023, hacía un mayo que dejará en la cuneta los cadáveres de la política y subirá a los altares veremos a quién. La lucha es y será fraticida, por eso el ciudadano de a pie ya se cree poco o nada y hasta prefiere mirar para otro lado, mientras tararea a Shakira que factura rentabilizando su desgracia. Menos mal que Tamara ha vuelto con Onieva para que las portadas sigan en la familia. Con el pan rebajado y el circo asegurado, no sé de qué nos quejamos.