Ofrecido como un modelo que puede permitir la salida del vehículo privado del centro de las ciudades, además de una alternativa sostenible, la movilidad compartida atraviesa por una etapa de incertidumbre en Zaragoza.

A la marcha de una compañía de bicicletas de alquiler y otra de motocicletas eléctricas, se añade ahora la desaparición, sin previo aviso, de una de patinetes, incumpliendo, por extensión, el pliego de condiciones municipales. La oportunidad de este tipo de transporte en áreas urbanas posee un atractivo indiscutible, pero requiere de una regulación pública que conceda sentido tanto a su ordenamiento como a la oferta que presentan los diferentes operadores privados.

A los tradicionales modelos de movilidad (autobús, tranvía, taxi, metro, etc.) que existen en las principales capitales españolas se han sumado en los últimos años otros sistemas de transporte como los patinetes, las motos eléctricas o las bicicletas, que han logrado completar un abanico de oportunidad para el usuario. Todas las posibilidades, siempre que reúnan las lógicas exigencias de seguridad, pueden parecer válidas, aunque conviene tener claro que el transporte de alta capacidad debe ser entendido como el elemento nuclear de una movilidad en la que todavía el coche particular mantiene un peso indiscutible. Las fórmulas complementarias de perfil compartido, con un fuerte atractivo especialmente entre los vecinos más jóvenes y que obligan a revisar su convivencia con los peatones y el resto de vehículos, aún no han logrado la necesaria estabilidad. Apostar por una movilidad de naturaleza compartida exige una planificación alejada de la puntual oferta de los operadores. Puede que los gustos del usuario se descubran cambiantes, pero los modelos de transporte, aparte de ser orientados desde las administraciones, deben garantizar su continuidad.