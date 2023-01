De los canapés navideños al gimnasio

Abundancia de comida en la mesa decorada con motivos navideños, aperitivos variados que no comía en todo el año. Me miro al espejo y veo que peligra mi régimen. Pero te dices «bah, por una vez al año, no hace daño». Te lanzas a esos ricos manjares, canapés, croquetas, huevos rellenos, montaditos de ‘foie’, langostinos y otros. Sin sentimiento de culpa, voy comiendo. Exclamo en mi interior «¡qué bueno sabe!». Pero al día siguiente salgo a las calles del barrio en donde vivo y me conocen. Una vecina me dice con sarcasmo «parece que has engordado, te veo más mofletuda». Abro mis ojos con rabia contenida. Esa misma semana me apunto a un gimnasio al lado de casa. Me visto de gimnasta y me meto en una sala que llaman ‘sala de pilates’. No sé qué es eso, pero ahí estoy, con un pelotón enorme, haciendo posturas. La pelota se me iba por todos los lados. El monitor me consuela. Salí del gimnasio muy decepcionada. Decidí cambiar de sala el siguiente día. Me metí en la sala de pesas. El profesor me mira de arriba abajo. Me hace tumbar en un tatami y de pie, con las piernas abiertas a cada lado de mi cuerpo, me da una barra. Miro a mi alrededor y veo a una anciana de cuerpo musculoso bajando y subiendo pesas a la vez que flexiona las piernas. Pensé «esa no me gana a mí». El profesor me pone una pesa de un kilo a cada lado de la barra. Me dice que flexione los brazos. Como ve que puedo, me pone otro kilo más a cada lado. A poco reviento, pero, orgullosa, sigo haciendo el ejercicio. Cuando termino la clase, el profesor me señala otras pesas que me dará el próximo día. Salí del gimnasio sin poder levantar los brazos ni para tocarme el pelo. Ya no volví al gimnasio. Me miro al espejo y me digo «no es para tanto» y sonrío conformada con mi cuerpo.