Que Gobierno y oposición han decidido despolitizar todo lo politizable en el ámbito de la justicia y de la injusticia. Que los prevaricadores irán a la Isla de los Famosos para no salir de ella hasta el año 2567 (o más). Que quien prevarique ajos coma y se pique. Que los que han caído en malversación se comprometan a tornarla en ‘bienversación’. Que, si eres ladrón, no tengas cien años de perdón. Que, si crispares con tus quehaceres, autodesterrarte quisieres.

Conque las listas de espera se han acabado. Conque la educación no está al albur de cualquier nuevo subsecretario que quiere poner su huevo para ver crecer gallinas sin alas. Conque los ricos pagarán lo justo y los pobres se ahorrarán lo injusto. Conque no será pecado pasar en carne mortal por ventanilla de banco. Conque los precios no nos harán más desprecios a sabios y a necios.

Pues los jueces bajarán de las nubes y pondrán pie en tierra mortal. Pues lo que a todos parece lógico no será ilógico para los fontaneros de la política. Pues la telebasura se arrojará sin rechistar en el contenedor amarillo. Pues los árboles crecerán, los pájaros trinarán y las nubes descargarán. Pues al decrecimiento no se le llamará crecimiento negativo. Pues al pan, pan y al vino, vino.

En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Y colorín colorado.

Como diría el loco: sin cuidar el talento, disparates sin cuento.