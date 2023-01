Acceso rápido a la Sanidad

Los servicios de Urgencias aragoneses han vuelto a registrar una elevada actividad asistencial por una afluencia masiva de pacientes tras el puente de Nochevieja. Este incremento no se debe tanto a un aumento de las patologías graves, como a disfunciones del propio sistema sanitario que es preciso analizar y corregir con rapidez. De forma habitual, los puentes festivos generan presión en Urgencias porque los centros de salud no están abiertos en actividad ordinaria. Al no poder recibir atención en Primaria, los pacientes acuden a los hospitales, que acaban colapsados. Además, este incremento del volumen de casos recae sobre unos servicios ya de por sí saturados que soportan una carga especialmente delicada. Aunque siempre puede haber una situación excepcional, no es admisible que se convierta en costumbre que las Urgencias sean una puerta de entrada anómala a la red asistencial.

La DGA ha reconocido que se ha producido un incremento en la presión tras el puente festivo y el sindicato CSIF denunció ayer que decenas de enfermos estaban pendientes de ser trasladados a planta. El Salud ha confirmado que se han arbitrado medidas para absorber rápidamente esta demanda. Sin embargo, este viejo problema no debe abordarse a posteriori sino por adelantado. Muchos de los que acuden a Urgencias lo hacen ante la evidencia de que resolverán en unas horas un diagnóstico que por los cauces ordinarios puede tardar semanas. No cabe culpar a los ciudadanos de que intenten buscar un atajo para sortear unas demoras que podrían evitarse. Es preciso dotar a la asistencia primaria de mayor capacidad resolutiva y de una respuesta diagnóstica más rápida. Está demostrado que allí donde los servicios de Primaria están mejor dotados y desarrollados, el número de pacientes que acuden por su cuenta a Urgencias disminuye.