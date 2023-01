Discurso desde Caudé

El discurso de fin de año del presidente de Aragón fue también, el pasado sábado, el primer acto de la campaña para las elecciones autonómicas del próximo 28 de mayo.

Era previsible que Lambán aprovechase la oportunidad para tomar carrerilla y ‘vender’ sus méritos para continuar en el cargo. Y el escenario elegido, el aeropuerto de Caudé, era el primer argumento. Consciente de que la entrada de Teruel Existe en la contienda electoral convierte a esa provincia en un campo de batalla especialmente importante, Lambán eligió esa exitosa instalación industrial para contrarrestar las tesis de sus nuevos rivales: Teruel no solo no está abandonada, sino que se habría convertido, según el presidente aragonés, en la envidia de España gracias a proyectos como el del aeropuerto, que no dudó en apuntarse como un triunfo particular de su partido. Las elecciones a las Cortes de Aragón y la formación del próximo gobierno se presentan hoy mucho más abiertas que hace unos meses. Lambán no va a tener fácil ni repetir su victoria de hace cuatro años ni volver a hilvanar un ejecutivo multiforme en el que no chirríen los goznes. El PP, presentando a Azcón como candidato a la DGA, ha puesto toda la carne en el asador, con gran riesgo, pero demostrando su determinación de desalojar a Lambán. Así que el presidente subrayó en su mensaje los que entiende que pueden ser sus puntos fuertes: estabilidad política, atracción de inversiones y, apartándose de Pedro Sánchez, rechazo a la influencia del separatismo catalán. Primer acto pues de una campaña que marcará la primera mitad del año político en Aragón.