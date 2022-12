Palabras de gratitud

La directora general, puesta en pie, agradeció a todo el mundo la asistencia, comentó los buenos resultados del difícil año que terminaba y deseó "unas entrañables Fiestas y un próspero año" a la concurrencia.

Al final, según lo previsto, se dirigió a mi esposa, la felicitó por su "merecido ascenso" y la invitó a que dijera algo.

Mi mujer agradeció la confianza recibida, que esperaba no defraudar, y mostró gratitud a varias personas, particularmente a un tal Unai, muy popular entre las féminas, quienes lo aplaudieron ganosas, secundadas por los maridos. Unai estaba en la otra punta de la ciudad repartiendo alimentos con una ONG, pero saludó por videoconferencia. Quise ser él y, al mismo tiempo, darle un sopapo.

Mi mujer habló un poco más y, al intuir que se acababa su intervención, evocando las veces que la había oído decir que sin mi dedicación a nuestra familia nunca hubiera alcanzado sus logros, me dio por temer que me los dedicara en público. Sin embargo, la homenajeada, conocedora de mi natural vergonzoso, me evitó el mal trago. Además, se ve que ya no es de buen tono agradecer al cónyuge heterosexual. Si lo hace un hombre, queda machista. En boca de una mujer, le resta empoderamiento.

Consciente de ello, solo la envidia y los celos que me había despertado el atractivo Unai hicieron que volviera a casa algo contrariado, pensando que seguro que él era una de esas personas que saben evitar la posesiva y anuladora expresión ‘mi mujer’. Pero, sobre todo, preguntándome por qué hasta esa noche yo no había sabido de la existencia de tan excelso ser.