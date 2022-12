Un gran ordenador dirige nuestro destino. Cientos de algoritmos se procesan en sus circuitos integrados a una velocidad de vértigo.

El principal objetivo de esta maquinaria es lograr permanecer en el poder. Para ello analiza la legislación vigente y busca espacios en los que transformar las normas para conseguir su objetivo. Ignora la idea de poder ejecutivo. Sabe que la legislación es el camino más rápido para un gobierno eficaz. No importa que partidas presupuestarias queden sin ejecutar. El poder judicial es un obstáculo y hay que simular acatarlo, pero en realidad hay que atacarlo. Mismas letras, diferente resultado. No importa que algunos delincuentes salgan a la calle. Compensa. Hiperlegislator 2.3 no tiene sentimientos y estudia dentro de sus algoritmos la influencia de las emociones ajenas. Ha llegado a la conclusión de que son fáciles de manipular. También es capaz de cuantificar la influencia de valores como la honradez, la sinceridad o la coherencia. La conclusión es la misma: no son tan importantes. Es más fuerte la pertenencia. Hiperlegislator 2.3 trabaja sin descanso para lograr el objetivo para el que está programado. Su permanencia en el poder por encima de otras grandes computadoras será buena para otros ordenadores de mayor magnitud que dirigen entidades supranacionales. También será interesante para aquellos que tienen miedo al cambio. El ser humano, cada vez más miedoso, tolerante y conformado, puede elegir cada cuatro años el color del botón que quiere apretar. Lo llaman democracia.

Juan Luis Saldaña es escritor y periodista