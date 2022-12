Desde que comenzó la pandemia, se han registrado oficialmente en todo el mundo 654 millones de casos de la enfermedad, aunque la cifra real de quienes han ‘pasado’ el virus seguro que será muy superior.

Se cuenta también la muerte de más de seis millones y medio de personas a causa de la covid. La pandemia no ha terminado, pero –con la excepción de algunos países, como, curiosamente, China– la capacidad del ‘bicho’ para trastornar el funcionamiento de nuestra sociedad y ponerla boca abajo ha ido quedando atrás. En Aragón, aunque seguramente se seguirán produciendo un buen número de infecciones, la inmensa mayoría no tiene consecuencias importantes, y hay en este momento menos de sesenta personas ingresadas en nuestros hospitales a causa de la covid. Da la impresión de que aunque no haya terminado, tenemos la pandemia bastante controlada. Y, por primera vez en dos años, las familias aragonesas, como las del resto de España, van a poder celebrar las fiestas navideñas sin ningún tipo especial de restricciones ni de precauciones por causa de este virus. ¡Navidades en libertad! Una buena nueva, aunque parece que a lo largo de este año ya se nos habían ido olvidando los agobios y las angustias que hemos pasado desde marzo de 2020. De todas formas, no conviene olvidar que para las personas con alguna afección de base o que tienen una cierta edad el virus continúa siendo un factor de riesgo importante, pudiendo enfermar gravemente. La campaña de la cuarta dosis está en marcha, y la vacuna sigue siendo nuestro mejor escudo.