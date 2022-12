Constitución y pacto

Los españoles celebramos hoy el Día de la Constitución con serena satisfacción por los cuarenta y cuatro años de libertad, estabilidad, legalidad y progreso que nos ha proporcionado. Pero la conmemoración llega en un momento de tensión preelectoral y de inusitada crispación política, con el Poder Judicial sin renovar cuatro años después de vencer el plazo y con polémicas como la reforma del delito de sedición, a la que se oponen partidos como PP y Ciudadanos, y que incluso no ven con buenos ojos algunos dirigentes del PSOE. La ley de Leyes está y deber estar al margen de estas polémicas porque es en el respeto a los procedimientos y al espíritu de nuestra Carta Magna como los españoles podremos superar las dificultades y encauzar los conflictos.

La presidenta del Congreso de los diputados, Meritxell Batet, presidirá el acto institucional por el 44 aniversario en la escalinata de la Puerta de los Leones de la Cámara Baja acompañada, entre otros, por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. A la celebración de la Ley de Leyes no acudirán, como suele ser habitual, representantes de formaciones nacionalistas e independentistas. Es lógico que, siendo la Constitución símbolo de unidad (hasta el punto de que su reforma exige consensos que fomentan el entendimiento entre los grandes partidos), quieran denostarla los mismos que ansían resquebrajar España. Lo que no es lógico es que quien debe protegerla desde el Gobierno de la nación pacte precisamente con estas fuerzas secesionistas (desde ERC a HB-Bildu, pasando por Junts) que abiertamente manifiestan su voluntad de forzar la ruptura del Estado. El Gobierno y la oposición constitucionalista no deben caer en la tentación de instalarse en el paralizante clima de polarización política que domina la escena internacional. Su principal tarea es entenderse, no discrepar.