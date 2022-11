Los riesgos de la movilidad

Tras los últimos siniestros, con nueve fallecidos ya este año en accidentes de tráfico y un buen número de sucesos graves, Zaragoza tiene que replantearse la seguridad de la circulación en sus calles.

La movilidad ha cambiado mucho en los últimos años, pero hay aspectos que no se han adaptado lo suficiente, como la normativa, la señalización o la mentalidad de los usuarios de las vías.

Los medios para desplazarse por la ciudad y la organización de las calzadas se han transformado de una manera importante. Los cinturones de ronda, el tranvía, las calles con límites reducidos de velocidad, el estrechamiento de las calzadas para los vehículos a motor, las peatonalizaciones, los carriles bici, el uso de bicicletas y de patinetes eléctricos, todos esos factores hacen que la movilidad en Zaragoza discurra hoy de una manera muy diferente a como lo hacía hace veinte años. Se trata en general de cambios positivos, que tienden a humanizar la ciudad y facilitar los movimientos de los ciudadanos. Pero que han generado también nuevos riesgos de los que hay que ser conscientes y que hay que prevenir. Para ello habrá que empezar por actualizar y clarificar las normas, y hacer que se cumplan. No parece lógico, por ejemplo, que los usuarios de bicicletas y patinetes no deban conocer mínimamente las reglas de tráfico o que no lleven elementos protectores. Es necesario también mejorar la señalización de los numerosos puntos peligrosos que han surgido, como los giros a la derecha que requieren atravesar carriles bici o el tranvía. Y hace falta también que todos, cuando caminamos o cuando utilizamos cualquier tipo de vehículo, seamos conscientes de que nos movemos por una ciudad compleja, en la que compartimos espacios y que requiere siempre atención y respeto a los demás. Zaragoza -Ayuntamiento y ciudadanos- tiene que empeñarse en reducir los peligros al mínimo para conseguir una movilidad ágil y segura.