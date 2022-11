Cartas al director de HERALDO: El solar de la calle Embarcadero

El solar de la calle Embarcadero

En estos días varios políticos y medios de comunicación han hablado sobre el solar que linda con la calle Embarcadero, en el barrio de Casablanca.

Los Sres. Lambán y Anadón, de la DGA, en la pretensión de construir 186 viviendas, recuerdan los incumplimientos municipales que siguen pendientes, como la aprobación definitiva del Plan de la U-58/1, de calle Embarcadero. En HERALDO, día 10 de Octubre, se publican las discrepancias que existen entre el Ayuntamiento y la DGA para valorar en euros el solar. Existe un acuerdo para que la DGA ceda los terrenos al Ayuntamiento y a cambio le ceda otros en otra parte de la ciudad. El pasado día 21 de Enero, en el Ayuntamiento de Zaragoza, la Asociación de Vecinos de Casablanca ‘Tomás Pelayo’ entregó al concejal de Urbanismo, Sr. Víctor Serrano, las 1.577 firmas que se habían recogido para solicitar que se tenga en cuenta que hay en el barrio más de 1.780 viviendas sin garaje, y que el único sitio donde dejar el coche es en este solar, pues las calles son estrechas y no hay sitio libre. También se han presentado 144 alegaciones al Ayuntamiento de Zaragoza, basadas en viviendas sociales, polideportivo, en sustitución de las pistas existentes y parking gratuito para 350 coches. Hay una media de 500 vehículos aparcados diariamente. A esta Asociación están viniendo los vecinos preguntando por esta situación, dadas las constantes declaraciones de los políticos. Los vecinos manifiestan su enfado y preocupación, si el solar es terreno público, que siga siendo público y que no se especule. Que siga siendo para beneficio del barrio y de la ciudad. Muchos de ellos indignados, por la actuación de ciertos políticos, que solo aparecen cuando hay elecciones.

Gonzalo Martínez Gracia, presidente de la Asociación de Vecinos de Casablanca ‘Tomás Pelayo’. ZARAGOZA

Veintiséis años sin oposiciones

Soy profesora interina de Secundaria, de la especialidad de ‘Organización y gestión comercial’, de Formación Profesional, en la que formamos a los futuros profesionales de sectores como el transporte y la logística, o el comercio internacional, esenciales para el desarrollo del tejido empresarial. Tengo más de 20 años de experiencia profesional en Aragón, mi tierra, y denuncio el abuso sistemático de los contratos de interinidad que el departamento de Educación de la DGA lleva haciendo durante décadas, sin darme opción alguna de ser funcionaria fija, aprobando la correspondiente oposición, ya que desde 1996 no se ha convocado esta especialidad en Aragón, 26 años, nada más y nada menos, a diferencia de otras comunidades. Es más está previsto convocarla en 2024, es decir, 28 años sin oposición. Para más inri, solo se contemplan dos plazas de mi especialidad por la vía del concurso excepcional de méritos, cuando la ley obliga a ofertar entre 6 y 8 plazas. ¿Alguien se imagina que esto sucediera en una empresa privada? Sería ilegal, pero, claro, ¡la Administración sí puede saltarse las leyes! Tras la reprimenda que la justicia europea hizo en 2020 a las Administraciones españolas por ese abuso, el Gobierno español promulgó la Ley 20/21, para reducir esa elevada tasa de eventualidad a un máximo del 8% de la plantilla, que en Aragón se sitúa en torno al 40%. ¡Ya supondrán en qué niveles está la interinidad en mi especialidad tras 26 años sin reponer personal! Y el decreto 76/2022 del Gobierno de Aragón aprueba una cicatera oferta adicional de empleo público para los profesores de Secundaria que apenas reducirá ese porcentaje en un 5%, cuando otras comunidades con mucha menos población ofertan más del doble. Me tengo que ir de mi tierra, ¿o qué? En fin, desánimo e impotencia es el sentimiento que yo y muchos compañeros tenemos ante la actuación de los gestores públicos.

Susana Rica Garcés. ZARAGOZA

‘Zaragozana coartada’

Es una fea costumbre hacer chistes con los apellidos. He leído uno con el apellido Zaragoza. Hay un fiscal nacido en Alcorisa, Javier Zaragoza Aguado, que mantuvo durante el juicio del ‘procés’ las posiciones más férreas contra el independentismo y llegó a calificar los como "golpe de Estado en toda regla". Entiendo que si Javier Zaragoza mantiene sus ideas será crítico con las reformas de los delitos de rebelión y sedición que ha impulsado el Gobierno de Sánchez. Algún periodista catalán, afín a esas reformas, recuerda cómo se comportó la Fiscalía del Tribunal Supremo en ese juicio, y en concreto Javier Zaragoza, del que dice "agravada por la ‘zaragozana’ coartada de su líder, que había atesorado en el pasado una apreciable trayectoria progresista". Que yo sepa ‘zaragozano’ significa "natural de Zaragoza" o "perteneciente o relativo a Zaragoza". No hubo una ‘coartada zaragozana’, sí hubo ‘coartada de Javier Zaragoza’ −que además da a coartada el significado de embuste, recordando ese pasado progresista desmentido en el juicio–. Zaragozana podría significar metafóricamente ‘terca’, en relación con el calificativo con el que se nos tilda a los aragoneses, creo que ese es el significado que quiere dar el periodista, porque el de ‘traidora’ no encajaría y sería un insulto grave. En todo caso Aragonès es también el presidente catalán y terco es un rato el señor. Entiendo que el gusto de este periodista no es muy gracioso.

Javier Fatás Cebollada. ZARAGOZA

El título del amor

La Sra. Celaá, ministra de Educación hasta 2021, señalaba que los hijos no pertenecen a los padres, pues los niños tienen sus derechos y para eso, al parecer, el Estado proveerá. Por el pin parental, la cuestión ya figura en Ley que acato y no comparto. Lo dicho indignó a los padres. Puede servir de aclaración, lo siguiente. Se han cumplido treinta años de la celebración de las Olimpiadas de Barcelona 1992. El atleta Derek Redmond, británico, en la semifinal de velocidad 400 m, tuvo una gravísima lesión en plena carrera, en el muslo derecho y, lejos aún de meta, cayó al suelo, se levantó e intentó seguir a saltos con el pie izquierdo, no pudo. lloraba, mucho dolor... Entonces se vio venir corriendo por la pistas a una persona, su padre, Jim Redmond que había saltado sin saber cómo todos los controles; salió a la pista, le pasó el brazo a su hijo por el hombro y de tal guisa cruzó Derek la meta. Todo el estadio, de pie, aplaudió con una emoción inequívoca. El Estado, digo yo, no ayudó Derek ‘como padre’ a llegar a meta, es más, fue descalificado. Ergo, los hijos son de sus padres por el mayor título que existe en esta cuestión en el mundo, el del amor (y no el título de propiedad de una cosa). Al fallecer el padre de Derek este señaló: "Mi papá me ayudó a llegar a meta". Hoy Derek forma parte del organigrama de la Federación Británica de Atletismo y se dedica a dar conferencias sobre motivación personal.

Juan José Jiménez Fernández. ZARAGOZA

