Cartas al director de HERALDO: La trastienda de cada uno

La trastienda de cada uno

Todo el mundo tiene su trastienda.

En ocasiones se presenta claramente. El académico Pérez Reverte manifestaba, "no tengo ideología tengo biblioteca". Para conocer la trastienda del afamado escritor habría que hurgar en su biblioteca. En otras ocasiones, la trastienda del artista se refleja en su estudio o taller, donde tiene lugar la materialización de su creatividad, su bohemia, su febrilidad. Fue en el taller de Iñaki Rodríguez donde me sentí sorprendido de la creatividad del escultor, autor del busto de Goya que se exhibe en el jardín de entrada de la Fundación de Ibercaja. Me mostró un paralelepípedo (los ladrillos tienen comúnmente esta forma) de unos diez centímetros de alto por uno de ancho de acero y lo titulaba proyecto de catedral. Debí quedar perplejo y el artista puso entonces el paralelepípedo en posición vertical y en su base puso un grano de arroz que hacía las veces de coche. ¿Qué ves ahora?, me dijo. Ciertamente el grano de arroz podía ser un coche o un autobús y el paralelepípedo de diez centímetros sería en comparación una inmensa catedral. Otras actividades, políticas o empresariales, presentan un ‘taller’ lujoso, alfombras, salas de reuniones y salones. Supongamos que son nuestras ministras las que ocupan este ‘taller’ privilegiado. Me quedo, con la trastienda de la vicepresidenta Nadia Calviño, por su vivacidad, discreción y formación: técnico comercial y economista del Estado. ‘Piensa en verde’ parece querer decir al declarar su apuesta por acelerar la transición verde. La trastienda de Putin sería un cuadro descomunal cubierto con una gran cortina. La sangre no merece el tratamiento que le da. Es como el retrato de Dorian Grey. Algún día la cortina caerá y el mundo podrá ver el rostro auténtico del carnicero de Moscú.

Francisco Javier Esteruelas Hernández. ZARAGOZA

Así no vertebraremos España

El Gobierno de España pretende descentralizarse y sacar agencias gubernamentales de Madrid. Una de las primeras es la Agencia Espacial Española. Uno de los criterios para elegir la sede es disponer de trenes, especialmente de alta velocidad, y aeropuertos con conexiones internacionales (París, Bruselas, Toulouse...). Teruel, una de las ciudades candidatas, no cuenta ni siquiera con tren directo a Madrid y llegar a Zaragoza, situada a 180 km, son dos horas. La España interior se encuentra despoblada por la falta de inversiones en infraestructuras durante décadas, y ahora, para disponer de una sede descentralizada, el criterio es tener infraestructuras de comunicación. Así no vertebraremos España.

Tomás Bagüés Pérez. ZARAGOZA

Feijóo cambió de estilo y de papeles

El presidente del Partido Popular se está metiendo en un callejón sin salida. Cundo estaba gobernando en Galicia las errores que cometía los pagaban los gallegos, pero cuando las ideas que le han implantado las grandes fortunas las saca de la cesta lo que predicaba se queda en nada para un pueblo tan necesitado. ¿Qué credibilidad pueden tener el señor Feijóo o la señora Ayuso que día tras día lo único que tienen en la boca es la bajada de impuestos? Todo trabajador y todos los ciudadanos de este país lo deseamos pero queremos ir al médico y que nos atienda sin esperar quince días para una consulta de médico de cabecera o esperar que te hagan una radiografía tres meses y no digamos operaciones en traumatología. Esto es lo que quieren estos iluminados del Partido Popular. Las políticas que había con Franco eran mejores que las que pronostican este clan de políticos iluminados. Nos afecta enormemente a los ciudadanos de este país que solo tengan palabras para insultar sin aportar nada positivo. Que los ciudadanos podamos tener esperanza de que haya políticos con ganas de trabajar y de demostrar que son capaces de salir adelante sin importar de qué grupo vengan. Ya se encargarán los ciudadanos de valorar quién lo ha hecho bien o mal. Tanto interés en apoyar a las grandes fortunas no servirá de nada si al descerebrado de Putin se ve acorralado y echa mano de algo que nos mande a todos al hoyo. La lucha por el poder es una enfermedad que cada día se extiende por todo el planeta. El señor Feijóo, al coger la presidencia del PP, quiso entrar de bombero en un terreno que estaba ya quemado; y para que ese terreno dé frutos hay que sanear y limpiar la zona.

José Sierra Calvo. ZARAGOZA

Otro arbitraje nefasto

Una vez más, el colegiado de turno se puso insolente con el Real Zaragoza. Hay árbitros incompetentes y otros malintencionados. A la larga trayectoria de despropósitos se sumó González Francés con su desdichada actuación en el partido contra el Granada. Como dijo Lahoz en HERALDO, pitó a favor del Granada en todas las jugadas dudosas. Los aficionados veteranos recordamos precedentes de ‘atracos’ arbitrales. Algunos pueden ser debidos a incompetencias profesionales pero otros proceden de actuaciones intencionadamente perjudiciales de algunos árbitros; fácil es recordar, por ejemplo, al ya lejano Iturralde González. La aparición del VAR no ha mejorado sustancialmente la situación; ahí tenemos a Pérez Pallás, otro de los ‘nuestros’, anulando un gol decisivo al Zaragoza. El Zaragoza acumula ya diez temporadas consecutivas en Segunda División, es evidente que los árbitros no son los únicos responsables de este prolongado desaguisado pero algunos aportan su elaborada intencionalidad para que la Primera División siga siendo un sueño inalcanzable.

José Ignacio del Diego Lajusticia. ZARAGOZA

¿Quién es anciano?

La palabra anciano en los medios de comunicación la deberían utilizar para personas muy muy mayores, de 90 años o más. Mi sobrino le dijo un día a mi hermana, mamá no eres mayor, es que acumulas mucha juventud. La palabra anciano la asociamos con una persona con gayata, encorvado, que casi no tiene sus facultades. Mi amiga, con 85 años, baila, anda, se agacha, conduce perfectamente. Mi hermana mayor, lo mismo. Mi amigo, que ya no está, con 89 años conducía, hablabas con él de todo, andaba todos los días dos horas. ¿Eso es ser anciano? Leí el otro día un artículo de HERALDO que se refería a «una anciana de 78 años» que iba andando por la carretera… ¡Hombre, si está andando, no estará tan mal físicamente! Y si no, que se lo digan a los autónomos o jefes de empresa que con 70 u 80 años siguen trabajando, conduciendo, entrando a internet, a las redes, tan ágiles y tan felices. Creo que habría que rectificar esa expresión y cambiarla por ‘persona mayor’, y dejar el orden en: niños, adolescentes, jóvenes, adultos y mayores. Y punto.

María Rosa Sánchez Benítez. ZARAGOZA

