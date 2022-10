Mejor organización sanitaria

Los problemas para conseguir cita médica no son exclusivos de la ciudad de Zaragoza. Los pacientes de Huesca tienen que esperar hasta tres semanas para ser atendidos en la Atención Primaria. Además, a la saturación en los centros de salud se suma la falta de especialistas en los hospitales de la provincia. La descentralización administrativa de la sanidad ha traído durante las últimas décadas enormes beneficios y un acercamiento de la gestión a los ciudadanos. No obstante, el envejecimiento progresivo de la población de Aragón, la dispersión geográfica y la ampliación de los servicios sanitarios obligan a los gobernantes a un permanente ejercicio de mejora de la eficiencia del sistema. Está claro que el presupuesto disponible es una cantidad limitada, pero para una reorganización eficaz no hay límites.

La consejera Sira Repollés es partidaria de implementar más medidas organizativas si las que se han puesto en marcha, como visibilizar todos los huecos de las agendas de los médicos de Atención Primaria, no dan resultado. Es lógico que se les dé un tiempo prudencial para poder medir los resultados, pero el Gobierno de Aragón tiene que ser consciente de que las patologías de muchos ciudadanos urgen una respuesta médica que no puede dilatarse hasta tres semanas. Tampoco debe asumir como algo irremediable que las familias de Benasque tengan que viajar casi cien kilómetros para acudir a una consulta de pediatría.

La sanidad aragonesa y, en general, la española han logrado un elevado prestigio por la calidad y la dedicación de sus profesionales, tanto en el sector público como en el privado. Este es un valor que sería dramático perder por no saber responder con ambiciosas soluciones estructurales a los desafíos demográficos y asistenciales que se van planteando año a año.