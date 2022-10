El tercer ‘premier’ en dos meses

Rishi Sunak, exministro de Economía, es el nuevo líder conservador del Reino Unido (y primer ministro virtual, a la espera del juramento ante el rey), después de la retirada de sus rivales y sin necesidad de una última votación entre los afiliados. El que va a ser el inquilino más joven y más rico de Downing Street se enfrenta al reto de evitar que el país siga hundido en la incertidumbre. No va a ser fácil, según ha reconocido él mismo: «Tenemos un desafío económico enorme. Necesitamos estabilidad y unidad». Partidario del ‘brexit’ desde el primer momento, debe encontrar el rumbo que Gran Bretaña perdió cuando abandonó la Unión Europea.

El hecho de que Rishi Sunak esté a punto de convertirse en el nuevo primer ministro del Reino Unido tiene, al menos, una doble lectura. Desde la óptica histórica, se trata sin duda de un acontecimiento emblemático: por primera vez, un hijo de inmigrantes indios de clase media va a ocupar la cúspide del poder ejecutivo de la que fue la metrópoli del último gran imperio colonial. La India fue la ‘joya de la corona’ hasta hace apenas 75 años. El joven multimillonario, exquisitamente educado en Oxford y en Stanford (EE. UU.), es símbolo del más pragmático multiculturalismo británico.

Desde la óptica de las urgencias, no van a contar sus orígenes sino sus ideas para hacer frente a la crisis de inflación (10,1%) que sufren sus conciudadanos. Dispone de suficientes credenciales económicas como para que hayan confiado en él para que el país y el Partido Conservador no se hundan definitivamente en momentos de clara incertidumbre. Tiene el apoyo del ala moderada de su formación y también de los mercados; sin haber pasado por las urnas, no tiene el respaldo de los votos ni de las encuestas, muy favorables a los laboristas. Es el tercer primer ministro conservador en apenas dos meses y sabe que tiene escaso margen para el error.