Llegan las lluvias, pero ¿serán suficientes?

Han llegado, y hacía falta, las lluvias del otoño pero, por ahora, en una cantidad claramente insuficiente, decepcionante. En Zaragoza, raquíticas. Es cierto que hemos visto algunas imágenes de ramblas rebosantes y de calles inundadas. Y también, este fin de semana, de ríos pirenaicos pletóricos y felices. Pero no basta para cambiar la situación de intensa sequía que padecemos en España y también en Aragón. A 18 de octubre, el agua disponible en los pantanos españoles representaba el 31,39% de la capacidad de embalse, cuando la media de los últimos diez años es del 49,15%. En la cuenca del Ebro, contamos con el 34,61% de la capacidad, pero la media del último decenio es del 50,84%. Estamos por lo tanto con unas reservas muy por debajo de lo que sería normal. Veremos si los datos que proporcionen este lunes las demarcaciones hidrológicas suponen alguna mejora, pero me temo que, salvo en embalses concretos, será escasa. En Huesca, una de nuestras tres capitales, llevan más de dos meses con restricciones en el consumo urbano; no hay que olvidarlo. Si la escasez de gas nos parece una maldición, una penuria prolongada y generalizada de agua sería un infierno. Confiemos en que durante las próximas semanas siga lloviendo y con más ganas. Ahora bien, si, como nos anuncian, las sequías van a ser más frecuentes, más largas y más intensas, quizás habría que replantearse la política hidráulica en función de esa realidad. Hay que invertir, sin duda, en ahorro de agua, disponer de más y mejores técnicas para utilizarla bien. ¿Pero no sería conveniente también aumentar nuestra capacidad de embalse?