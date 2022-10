Listas que desesperan

Las listas de espera quirúrgica (pacientes con demora estructural superior a seis meses) se han multiplicado por cuatro desde hace cuatro años en Aragón.

El aumento de la esperanza de vida y el consecuente envejecimiento de la población ha provocado un notable incremento de los pacientes sin que el sistema sanitario haya reaccionado con suficiente rapidez. El resultado es que ha crecido alarmantemente el tiempo necesario para ser operado en un hospital público. Se trata de un viejo problema que ya se ha convertido en el auténtico talón de Aquiles del modelo sanitario de cobertura universal y gratuita. Por eso, más allá de los planes de choque que están en marcha, es preciso que los responsables apliquen medidas estructurales sustentadas en una gestión más eficiente.

Las listas de espera en la sanidad española siguen siendo uno de los principales quebraderos de cabeza para los ciudadanos que acuden al médico. De hecho, este fue el principal motivo de reclamación durante el último año, según la Asociación del Defensor del Paciente. Aragón sufre también esta lacra, que no puede asumirse simplemente como otro dato negativo, sino que debe abordarse con diligencia porque detrás de las cifras hay miles de personas que no pueden dormir por el dolor, mientras les consume la incertidumbre por no saber cuándo les llamarán para ser operados.

El envejecimiento de la sociedad aragonesa, como en el resto del país, se traduce en una inaceptable falta de adecuación de las estrategias sanitarias a la nueva realidad sociológica. La organización de equipos humanos y de instalaciones se debe adaptar a la multiplicación de pacientes con achaques crónicos o necesitados de cirugías traumatológicas propias de las personas de edad avanzada. Era una reorganización que ya se debía haber ejecutado, pero las administraciones públicas se están mostrando lentas.