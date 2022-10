Cartas al director de HERALDO: Título de Enfermería familiar y comunitaria

Título de Enfermería familiar y comunitaria

Enfermera, 59 años. Los últimos tres, inmersa en una lucha diaria contra la covid, como el resto de mis compañeros.

Especialista en enfermería pediátrica, especialidad realizada durante dos años tras la diplomatura universitaria. Activa en todo momento frente a la pandemia, salvo en dos episodios de covid propio, formando parte de mi gran equipo de Atención Primaria. A pesar del agotamiento y la preocupación, a lo largo del año 2021 me preparé, con ilusión y motivación, para realizar el examen para la consecución, vía excepcional, del título de especialista de Enfermería familiar y comunitaria. Realizado el mismo, en diciembre de 2021, y con el resultado de ‘apto’, a día de hoy no he podido solicitar la titulación por motivos meramente burocráticos o intereses que desconozco. El Salud ha convocado un llamamiento, en octubre de 2022, para ofertar plazas de nueva creación en Atención Primaria exclusivamente a los enfermeros especialistas de familiar y comunitaria cuyos contratos terminan en este preciso mes, previa creación de una bolsa de trabajo específica para ellos. No se me permite la inclusión en dicha bolsa, y por tanto tampoco la participación en el llamamiento, por el mero hecho de que, ¡después de casi un año!, no he podido solicitar el título. Interina en el Centro de Salud San Pablo desde el 2019, en breve, por el concurso de traslados, se acabará mi contrato y pasaré, junto con muchos compañeros más, a engrosar la bolsa de trabajo de enfermería generalista. Es tremendamente injusto, moralmente inaceptable y personalmente descorazonador. A estas alturas de mi vida profesional necesito reflejar en este texto lo lamentable que resulta mi situación.

M.ª Pilar Martínez Domingo. ZARAGOZA

Saturación en la Atención Primaria: Agendas repletas

Somos médicos de Familia del Centro de Salud Arrabal y queremos decir que ¡no podemos más! Trabajamos cada día al doscientos por cien, con agendas repletas desde días e incluso semanas previas, tratando de atender lo mejor posible a nuestros pacientes, sin que la Administración haga nada. La única respuesta que nos han dado es que van a implementar más medios telemáticos (que tenemos que instalarnos nosotros mismos, por cierto, que ¡somos médicos, no informáticos!) y un buzón telefónico en cada centro de salud, eso es «hacer todo lo posible» para la Consejería… Si no tenemos tiempo para atender a los pacientes, ¿quién utilizará esos recursos telemáticos? Que ahora, la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, nos acuse de no cubrir las agendas y que eso sea la causa de la demora en atender a nuestros pacientes, es tremendamente doloroso y nos enfada enormemente. Tenemos derecho a nuestros días libres reglamentarios, a nuestros días de baja si enfermamos, a nuestras pruebas médicas si las precisamos, y esto, si no es sustituido, genera demoras en la agenda. Si además tenemos que cubrir las agendas de nuestros compañeros, se generan demoras en dos agendas… Se precisan cambios estructurales importantes en Atención Primaria y en todo el sistema sanitario aragonés, es necesario dotar de responsabilidades a otros estamentos, añadir otros profesionales en las plantillas (dígase fisioterapeutas, por ejemplo), reducir la burocracia innecesaria y sacarla de las consultas médicas… Muchas cosas de las que nuestra Administración no está haciendo nada, o al menos, no vemos nada, y nos sentimos maltratados y no escuchados, tanto por la propia administración sanitaria, como por nuestros propios pacientes, que nos exigen lo que deberían exigir a nuestros políticos.

Isabel Monreal Aliaga, médica de Familia del Centro de Salud Arrabal de Zaragoza

ZARAGOZA

Saturación en la Atención Primaria: Pacientes descontentos

La Atención Primaria está en cuestión. Enfermeras y médicos de hospitales se sienten discriminados en cuanto al exceso de trabajo que soportan respecto a ellos. La portavoz del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, ha manifestado que los médicos de Atención Primaria no están ocupando el cien por cien de sus agendas, crítica que ha desatado las protestas de los médicos de Atención Primaria, como era de suponer. A nadie le gusta que se cuestione su trabajo. Lo cierto es que cuando puedes acudir al ambulatorio te encuentras con las salas de espera casi vacías, con consultas médicas en las que nadie espera y con médicos que salen de ellas a media mañana, cierran con llave la puerta y se van a no se sabe dónde. Personalmente, no tengo queja de mi médico y mi enfermera del Centro de Salud de Torrero-La Paz, pero compruebo que muchos pacientes no están contentos con la asistencia que reciben. Los médicos se quejan de que atienden al día a 50 o 55 pacientes, cuando deberían tener solamente entre 36 y 38. En los casos en que esto sea cierto, es que existe una mala organización, porque a buen seguro habrá médicos con menos pacientes que la media.

Martina Pellejero Cuéllar

ZARAGOZA

Aparcamientos para motos

Quisiera denunciar el mal uso que se hace de los aparcamientos de motos. El Ayuntamiento de Zaragoza ha llenado las calles de aparcamientos de motos y una gran parte de ellos están sin utilizar. Un ejemplo: calle Zapata, vacío; avenida de Madrid-plaza de Huesca, la acera llena de motos. ¿Por qué la Policía Local no hace las correspondientes denuncias para que se utilicen esos aparcamientos. Las motos son un peligro encima de las aceras y si disponen de aparcamientos, que se usen.

Benito Gasca Gasca. ZARAGOZA

Los trenes gratuitos y sus inconvenientes

Desde hace unas semanas se han puesto gratuitos los trenes de media distancia y los de cercanías. Es una medida de la que discrepo radicalmente por las siguientes razones: 1.- un servicio gratuito no se valora y se debería pagar una parte; 2.- es discriminatorio, ya que no llega más que a unos pocos núcleos de población que tienen una buena densidad de circulaciones ferroviarias; 3.- perjudica gravemente a las líneas de autobús que en algunos de sus trayectos han perdido muchos viajeros; 4.- está mal diseñada, de modo que intentas sacar un billete y, por ejemplo, no te lo vende por estar el tren completo, pudiéndolo obtener si lo compras pagando; 5.-no se ha previsto la picardía de algunos, que al ser un servicio gratuito reservan una plaza que luego no ocupan, impidiendo que algunos viajeros (ahora los llaman clientes) puedan usar el tren.

Juan Antonio Peña Gonzalvo

ZARAGOZA

