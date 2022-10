Un capítulo siniestro que exige justicia

La Fiscalía General del Estado ha solicitado a todas las fiscalías del país información sobre las diligencias, denuncias y querellas interpuestas en torno a lo ocurrido en las residencias de ancianos durante la covid.

Y se pide también que se escuche y se busque de forma "proactiva" a los familiares de los fallecidos, incluso cuando no se hayan personado en ningún procedimiento.

Dan ganas de aplaudir al nuevo fiscal general. Ya sé que es su trabajo, pero con eso bastaría tantas veces...

Los datos oficiales indican que en España murieron al menos 20.000 personas que vivían en residencias durante la primera ola de la pandemia. La mayoría agonizaron y perecieron en absoluta soledad, sin una mano próxima, y en medio de un terror desconocido. Muchos ni siquiera fueron derivados a un hospital. En Aragón fueron 765 los mayores que perdieron la vida durante la primera ola de la covid en las residencias de ancianos. Es sorprendente que dos años después esta sea la única comunidad que no ha facilitado los datos de muertes desglosados por residencias: quién murió dónde y cómo.

Creo que hay pocos capítulos más siniestros y terribles en la historia reciente de España. Tantas muertes y tanto dolor no pueden cerrarse de cualquier manera, no "está superado", como sostenía el otro día el vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Ni debe estarlo. Esas muertes merecen justicia, titulares, preguntas y tanta luz que no quede lugar para ninguna sombra.