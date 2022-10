Tres años después, de fiesta

Estas Fiestas del Pilar de 2022 nos pillan tres años más viejos y presumiblemente más sabios que las anteriores.

Y, como se han hecho esperar tanto, con mucho cuerpo de jota. Todo viene de cara. La maquinaria organizativa se ha mantenido más o menos engrasada en Zaragoza y las cosas están listas. El día grande cae cuando siempre debiera, en el ecuador. Puede llover algo, pero se prevén temperaturas suaves, al menos para el inicio. Habrá infinidad de ocasiones para celebrar y dos de las principales, además, para hacerlo con el raro regustillo de la nostalgia (los adioses de Ixo Rai! y Serrat). Y el nuevo apocalipsis económico que tanto se anuncia para este otoño podrá desalentar el gasto los próximos días, pero también animarlo por aquello de apurar las oportunidades…

En fin, que se espera más personal que nunca en los grandes ritos festivos, incluida una ofrenda que puede dar récord si no de participación sí al menos de duración. También están asegurados los llenazos en Valdespartera, el príncipe Felipe o los conciertos de radiofórmula en la plaza del Pilar. Pedid Melendi (un año más), y se os dará.

Para aquellos ciudadanos que no renuncian a que para el Pilar salga lo mejor, atención a una oferta municipal en la que, escarbando, aparecen Femi Kuti, Godspeed You! Black Emperor, Toquinho, Lila Downs, Madeleine Peyroux, Macy Gray, The Soft Moon… Ninguna estrella de estadios (aquello es cosa de otro siglo), pero muy atractivos nombres internacionales que justificarán el desplazamiento de una a otra punta de la ciudad.

Eso sí, siempre haciendo kilómetros. Porque, ay, no se dará más la magia de pasear por el Casco Histórico al encuentro de sorpresas musicales y escénicas. Se han caído del programa los escenarios más seductores, se ha caído el folk, se ha caído el teatro de calle con su concurso anual (por no estar, ni siquiera estarán en el Casco los gigantes y cabezudos, llevados a causa de la ‘descentralización’ desde allí donde tienen sentido a entornos donde van a transitar fuera de escala, entre grandes bloques de pisos o en centros comerciales y de ocio). Dicen que la inflación, con el encarecimiento de las contrataciones, explica los recortes. Pero no todos.