Hoy iba a escribir sobre el funeral de ‘Queen Elisabeth’, pero ya hace muchos días que pasó, y la noticia ya no es noticia, aunque reconozco que el teatro fue espectacular.

Shakespeare solo podía ser inglés, y su impronta queda tanto en el drama como en todo tipo de representación escenográfica. También iba a escribir de las guerras cambiantes que siguen, pero ya muchos se han dado prisa en ser los primeros en opinar. Asimismo, quería escribir acerca de las relaciones sexuales infantiles, pero creo que no ha lugar porque, al respecto, cada cual ha dicho o escrito opiniones de todo tipo, y yo no sería original. Deseaba escribir acerca de las fiestas que se acercan, pero no tengo nada que decir que no se haya dicho ya: espectáculos de calle, plazas y parques. De igual manera, me apetecía escribir sobre el cambio climático y la sequía que llevamos a cuestas, pero ¿quién soy yo para hablar de asunto tan serio?, reciclo todo lo que puedo, uso la menor cantidad de agua posible, y tengo un coche que gasta poca gasolina. ¿Opiniones? No soy un tertuliano que sabe de todo, así que me abstengo. En estos tiempos en los que todos opinan de todo, me siento como un pariente pobre que se queda callado en una esquina y no se atreve a hablar para no molestar a quien le da de comer; y porque, como Unamuno, opina y defiende una cosa y también su contraria. Qué envidia de aquellos que se llaman coherentes porque siempre piensan lo mismo. Pero, ¿acaso la condición humana no se basa en la evolución?