Los principios del zodiaco

Nunca he sido de revisar horóscopos.

Ni siquiera por curiosidad. Seguramente por mi nula fe en sus predicciones y el vago recuerdo de la dificultad de entender sus generalidades cuando se cruzaban por casualidad en mi camino. Es verdad que conozco mi signo, pero nunca me he ocupado de atender el territorio del zodiaco en el que se alistan mi compañía o mis criaturas; y desde luego nunca ha encontrado acomodo en nuestro discurrir. Tan alejado me encuentro de ese recurso al augurio.

Esa falta de interés no impide reconocer mi admiración hacia quien conforma un complejo cóctel de propuestas futuribles sobre las que el autor aporta las pinceladas que le brinda su imaginación. Y de paso se me apodera una leve sensación de inquietud al pensar en los crédulos que pueden sentirse condicionados por el mensaje; por más que ese puñado de vaguedades no dejen demasiado asfaltada la autopista hacia el mañana.

Hace unos días, sin embargo, se acomodó encima de la mesa del comedor un semanal abierto en la página de profecías. Y en pleno asueto, centré la lectura en mi pronóstico, en el que siempre se conjugan los elementos emotivos, los económicas y la siembra de una pizca de aporte referido a la salud. Así que más que desconcierto, me provocó indiferencia la primera advertencia, que anunciaba cambios en mis coordenadas emocionales –sólidamente asentadas, gracias a Dios y a mi compañía–. Y, sin embargo, enseguida se acomodó mi espíritu a la segunda recomendación: no seas tan duro contigo mismo, que ni siquiera lo son tanto los que te conocen.

Reconocí el genio del autor, que con un golpe de creatividad se ganó un puñado de lectores, fieles parroquianos algunos, agnósticos reconocidos otros, limando las asperezas del camino de la exigencia personal. La propuesta de ponerle freno al esfuerzo, a la tenacidad, al sacrificio; a través de rebajar los niveles de la superación.

Aunque casi de inmediato surgiera también la necesidad de preguntarme por los pilares que sustentan los valores: las enrevesadas vías por las que se conducen los argumentos que guían esta sociedad.