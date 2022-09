Recrear un día

El lunes aun hacía calor. Y el martes.

Los orantes rezaban con sus báculos floridos y el megáfono a tope. El volumen, siempre a tope. Y el motor de explosión de los furgones y barredoras, bien acelerado. El cambio climático se parará en seco el día que abandonemos esa costumbre de dejar los motores de los vehículos en marcha mientras pasa el tiempo. El tiempo y el espacio, que van juntos, enroscados, con un clavico entre los dos. Esto lo dijo Einstein cuando vino a Zaragoza y una vez traducido se quedó en modo jota. La jota, pregonera del Pilar si llegamos, va a ser patrimonio mundial. Ya lo es pero falta el certificado.

Las papeleras de forja de la Calle Alfonso las arrancan de dos en dos. A lo mejor acaban en el MOMA. Llueve al revés. Si refresca, que está por ver, nos calentaremos con las hojas que vayan cayendo. Pasa el tiempo hasta que llegue el bus, cualquiera de ellos, incluso uno de esos que han quitado que iban por los pueblos y que ahora son buses fantasma o trenes con tarifa rebajada si hay vía. Hay buses que ya no pasan pero que al haber pasado tantos años siguen pasando. Han quitado los buses pero no los pueblos. Ni las paradas. Mañana, como cada septiembre desde el 2010, se aparecerá Labordeta, esta vez en el cine Palafox: se estrena la peli ‘Labordeta, un hombre sin más’. Como hay tanto recreacionismo cualquier día repetimos un siglo entero. Recrear el día que cayó el meteorito en Yucatán, por poner un ejemplo, y se extinguieron los dinosaurios. Ese día, si se recrea bien, ya no habrá que preocuparse por los precios. A ver qué hace Putin ahora.