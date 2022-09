Cartas al director de HERALDO: Dudosa defensa de Ceuta y Melilla

Dudosa defensa de Ceuta y Melilla

Recientemente, Mohamed VI felicitaba a Sánchez por su "clara y responsable" posición sobre la marroquidad del Sahara, a consecuencia de la cesión de Sánchez al reino alauí de la histórica baza negociadora del Sahara Occidental y sus enormes yacimientos de teluro y cobalto, lo que vendía la posición española en el Magreb.

Aprovechando la debilidad del Ejecutivo español y como ‘pago’ a tal cesión, Rabat ha venido abriendo el grifo de la inmigración ilegal hacia Ceuta, Melilla y Canarias y ha desmentido una nueva mentira de Sánchez sobre el acuerdo para la creación de puestos aduaneros en Ceuta y Melilla, en línea con la negativa alauí a reconocer la españolidad de ambas plazas. Posición esta que contrasta con la promesa de Sánchez a Marruecos de no reforzar militarmente ambas ciudades, fiando el futuro de su soberanía a la ‘buena fe’ de Marruecos. El penúltimo acto en esta secuencia de sinsentidos lo protagoniza una impresentable exministra del anterior Gobierno socialista, actualmente asesora de educación en Marruecos, que, ignorando historia y derecho y cual globo sonda de oscuro plan, ha respaldado las ambiciones anexionistas de Marruecos sobre Ceuta y Melilla, declarando ante un mudo Zapatero que "Ceuta y Melilla son vestigios del pasado que interfieren en las relaciones con Rabat y suponen una afrenta para la integridad territorial de Marruecos", hecho hasta ahora no respondido por el Ejecutivo. Esta escalada de hechos viene a remarcar la inoperancia del Gobierno de Sánchez, su nefasta política migratoria, el flagrante incumplimiento de los protocolos de la UE y la Ley de Extranjería para agilizar las repatriaciones y aumenta las sospechas sobre lo espiado por Rabat con Pegasus al presidente, durante la crisis diplomática por la entrada en España del líder polisario Ghali.

Miguel Ángel Moliner del Ruste. Zaragoza

Patricio Borobio

Recientemente se ha publicado un artículo (HERALDO DE ARAGÓN, 1-9-22) titulado ‘El doctor Borobio, un hombre bueno’, firmado por Joaquín Callabed, médico pediatra y humanista, de la Real Academia de Medicina de Zaragoza. En pocas líneas describe a la perfección la personalidad de Patricio Borobio Díaz (1856-1929), ilustre pediatra, que llegó a ser el primer catedrático de Pediatría de nuestra Universidad, decano de la Facultad de Medicina y presidente de la Diputación. Nació en Santiago de Compostela, pero su vida y su inmensa obra se desarrollaron en nuestra ciudad. Fue muy querido por sus pequeños pacientes y por la sociedad zaragozana de entonces; precisamente se hizo muy popular una coplilla en el ambiente universitario de la época, que dice así: "Ya se va el doctor Borobio/por la puerta principal/es el médico más bueno/de toda la Facultad". Para hacernos una idea de su sencillez y austeridad me permito transcribir parte de su testamento: "Mi entierro será modesto, caja de madera forrada de negro, completamente lisa, sin ningún adorno (…), ni títulos ni honores en las esquelas, ni en la lápida del nicho o sepultura, que dirá solamente esto: Patricio Borobio Díaz, Caballero de Nuestra Señora del Pilar, Decano Honorario de la Facultad de Medicina de Zaragoza (…). No quiero que se haga homenaje ninguno en mi memoria, ni retrato, ni busto, ni sesión o velada necrológica, ni nada dedicado a mí. Prohibición absoluta y total. Digo esto, aunque ya sé que nada merezco, por si acaso a personas amigas que me quieren bien, les ocurriese tal idea, como suele acontecer". El doctor Callabed sería la persona más indicada para escribir la merecida biografía definitiva de don Patricio.

Jesús Fleta Zaragozano. Zaragoza

La odisea de pedir cita en el INSS

Pedir cita presencial en el INSS para un tema de prejubilación me ha supuesto una auténtica odisea. Llevo desde el mes de junio intentándolo y, por fin, después de decenas de intentos y de la colaboración de varios amigos lo he conseguido. ¡Eureka! Algo que debería ser, después de la pandemia, relativamente sencillo, se convierte en un quebradero de cabeza, porque te cierran las pocas citas de cada día, por semana, en cuestión de minutos y tienes que volver a esperar unos cuantos días para intentarlo de nuevo, salvo que consigas acertar con la hora, donde se cubren las anulaciones. En definitiva, no puedes ir a la oficina directamente si no tienes cita, ni siquiera creo que sea culpa de los funcionarios, sino más bien del sistema. Llamas por teléfono y por supuesto es imposible, no te lo cogen o salta el infame contestador, que te dice que no hay cita para el sitio o días que tu pides. Eso sí, levantadas las restricciones por la covid, deberían estar de forma presencial la mayoría de los funcionarios para dar un buen servicio, como ocurre en otros servicios públicos y si deben poner más personal por carga de trabajo, que lo hagan. Yo conseguí mi cita, ya soy feliz, pero pienso en esos cientos de personas que aún no lo han conseguido. Los máximos responsables deben poner soluciones a este asunto ¡ya!

Luis Solanas Cebolla. ZARAGOZA

Muere su Graciosa Majestad

El mundo pierde a la dirigente más longeva de la historia, que reinó por más de 70 años en uno de los países más importantes de la Tierra: el Reino Unido de Gran Bretaña (Escocia, Inglaterra, País de Gales) e Irlanda del Norte. Desde los años cincuenta del pasado siglo XX, dirigió, contra viento y marea, los destinos de un país que, tras ganar a Alemania la Segunda Guerra Mundial, perdió todo su Imperio, tras la independencia de los países que lo formaban, que, de algún modo, siguieron unidos a la Corona inglesa a través de la Commonwealth. El Reino Unido siempre ha pesado mucho, y lo sigue haciendo, en el concierto de las naciones, no en balde, fue Inglaterra el país que inició la Revolución Industrial, allá por el siglo XIX, una transformación que cambió la economía, elevando la calidad de vida de mucha gente. Su también longevo hijo Carlos, ocupará el trono dejado por la reina Isabel II, con el nombre de Carlos III, al que los ingleses no quieren tanto como querían a su fallecida madre. Su Graciosa Majestad fue más Majestad qué graciosa, pero supo escuchar, moderar y favorecer la convivencia democrática, desde su alto pedestal monárquico. Atesoró una enorme riqueza material, algo habitual en gente de su rango. Está bien que ‘Dios salve a la Reina’ (ahora al Rey), pero que no se olvide del resto de ciudadanos del país, de los que viven bien y de quienes pasan serios apuros. Bienvenido Su Majestad Carlos III de Inglaterra. Y mucha suerte.

Miguel Bretón Vallejo. Zaragoza

