Cartas al director de HERALDO: Árboles en la plaza de Salamero, por favor

Árboles en la plaza de Salamero, por favor

Parece ser que ya estamos empezando la recta final del arreglo de la plaza de Salamero y alrededores; y digo bien: empezando la recta final, que no terminando, pues aún queda mucho por hacer.

Y es ahora, cuando se están empezando a perfilar las aceras, cuando es el momento preciso de pedir lo que motiva esta carta: árboles, ¡por favor! Árboles de pequeño porte, que den sombra, que no causen perjuicio por sus raíces… Árboles bordeando la plaza: en la acera del Colegio de Escolapias, en la de los números 12 y 14, en la de la tienda de juguetes, en toda la calle de Valenzuela, en la acera de César Augusto… Se lo agradecerían los abuelos y madres que esperan, derritiéndose al sol, la salida de hijos o nietos del colegio; o quienes vuelven a casa a la hora de comer transitando por allí como si de un desierto se tratara; o quienes, empujando el carrito de compra, deben armarse de valor para atravesar bajo un sol de justicia esa zona; y todos los ciudadanos en general. No es mucho pedir: árboles de pequeño porte, que den sombra, como en el paseo de la Independencia o en Conde de Aranda o en la calle de Madre Vedruna. Ahora que en la Unión Europea tanto se insiste en que la presencia de vegetación baja la temperatura de las ciudades y aumenta la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos, pienso que es el momento de caminar en esa dirección, máxime en Zaragoza, que quiere visualizarse como ciudad verde. Los de la plaza de Salamero y alrededores contribuirían a los 700.000 árboles del tan deseado Bosque de los Zaragozanos propuesto por el Ayuntamiento. ¿Se animan ustedes, queridos ciudadanos, a ‘apadrinar un árbol’?

Mª Asunción Manso García. ZARAGOZA

Ejemplo de trabajo social en Las Fuentes

El pasado día 2, se celebro el acto de la entrega de llaves de 80 viviendas sociales en la calle de Fray Luis Urbano, 92 del barrio de Las Fuentes, destinadas a personas mayores, familias jóvenes o discapacitados con precios de alquiler entre 246 a 343 euros. Este conjunto de edificios llevará el nombre de Ricardo Millán, un vecino de 94 años que ha dedicado muchos años de su vida a promover actividades sociales desde la Asociación de Vecinos de Las Fuentes y que, hace ya más de 20 años, decidió apostar por este proyecto, cuya realización ha podido ver culminada y reconocida por parte del alcalde Jorge Azcón. Es una gran satisfacción para todos los que hemos tenido la suerte de conocer a Ricardo, un soriano de Almazán afincado desde su juventud en Zaragoza, que haya podido recibir en vida este merecido homenaje por parte del Ayuntamiento y de sus vecinos del barrio. En todos estos años ha realizado un gran trabajo, dedicando muchas horas de su tiempo a conseguir mejoras y promover iniciativas como la escuela de Ajedrez del Centro Cívico, donde ha compartido su saber en esta materia. Sus muchos alumnos han tenido de maestro a uno de los mejores jugadores de ajedrez de Aragón que ha participado varias veces en los campeonatos de España. A su gran trabajo y dedicación se une el ser una persona siempre al servicio de los demás, sin intereses personales, moralmente íntegro y defensor de todas las causas, para ayudar siempre a quienes más lo necesitaban socialmente. Nos encontramos ‘por el camino de la vida’ con Ricardo hace ya más de 60 años y puedo afirmar que soy afortunado de tener como amigo a esta gran persona.

José Martín Escudero. ZARAGOZA

Aborto y menores

El Consejo de Ministros ha aprobado una nueva Ley del aborto, que permite a las jóvenes menores de edad abortar sin consentimiento de sus padres, eliminando el periodo de reflexión previo. No obstante, la gran noticia en los medios de comunicación no es la extensión del aborto, el nulo respeto al concebido pero no nacido, sino cuestiones que igualmente regula la Ley como las bajas por menstruación femenina, derecho en absoluto novedoso, puesto que cualquier dolor, si es incapacitante, siempre ha estado protegido con una baja médica. Sin embargo, mediante esta norma las menores de edad, que no pueden votar, tomar una cerveza y requieren la autorización de sus padres hasta para realizar una actividad extraescolar o salir del colegio, no necesitan del permiso paterno para abortar. Amplía igualmente la norma el derecho a la píldora abortiva, pretendiendo inundar los colegios e institutos de preservativos y educación sexual ‘inclusiva’, haciendo generalizadas las relaciones sexuales a edades precoces, considerando el Estado a los menores ya maduros para tener relaciones sexuales, no importando el sexo dada la infinidad de géneros que pretenden hacernos creer que existen. Sin embargo, siendo lo suficientemente maduros para cambiar de sexo o abortar, no parece que lo sean para medir las consecuencias de sus actos, al tener vía libre, sin consultar con su familia, para eliminar de su seno la vida concebida. Generaciones futuras examinarán la falta de respeto en las sociedades actuales por el principal de los derechos: la vida, y probablemente se asombrarán de la pasividad de una sociedad anestesiada que permitió y calló ante normas tan contrarias a la razón y el sentido común.

Antonio Cendoya Méndez de Vigo. ZARAGOZA

Compartiendo mesa

Estamos inmersos en el mundo digital, hemos olvidado la costumbre de saludar o de escribir una carta en vez de enviar un email y, lo que es más triste, hemos olvidado mirarnos a la cara. Si queremos preguntar por algo o alguien, no llamamos, que va, un whatsapp y listo. Sentada en una terraza, observo a la gente que ocupa el resto de las mesas. En algunas de ellas solo hay una persona, la mayoría de las veces inmersa en su telefonía. Otras no hablan entre sí, o si lo hacen, están cabizbajos mientras manejan el móvil, para hacer algo ‘tan urgente’ que impide llevar una conversación. He llegado a pensar si la comunicación entre muchos de ellos es a través de whatsapp. ¿Qué beneficio tendrá el propietario, si con un café o un refresco pueden estar un par de horas? No estaría de más que nos concienciáramos de la posibilidad de compartir nuestra mesa. Por lo menos, sería más rentable. Recuerdo que, en tiempo de pandemia, en muchos establecimientos limitaban el uso de la terraza a 20 minutos, para dar posibilidad a otras personas. He compartido mi mesa varias veces, al igual que lo han hecho conmigo, y es estupendo. Entablas conversaciones agradables y se refuerza el hábito perdido de cortesía y educación. Algunas ciudades que he visitado lo hacen y es una cosa corriente. Es hermoso escuchar y sentirnos escuchados, aunque sea por personas desconocidas. Al final, casi seguro que son del barrio, puede nacer una bonita amistad.

Josefina Palos Bernad. ZARAGOZA

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es