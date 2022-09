Cartas al director de HERALDO: El prohibitivo coste de tener un hijo

El prohibitivo coste de tener un hijo

Un hijo se ha convertido en un artículo de lujo en esta sociedad de consumo.

Hace unos cuantos años, cuando todos éramos pobres, no se planteaba el coste de tener un hijo y se tenía más descendientes que ahora. Los cabezas de familia hacían encaje de bolillos para mantener una familia de varios hijos, con la desventaja de que las madres no solían trabajar fuera de casa. No teníamos coche particular ni largas y costosas hipotecas. La llegada del utilitario 600 representó un lujo al alcance de muchos y veranear una o dos semanas en la playa más cercana, otro éxito del milagro económico español. Solían veranear la madre y los hijos (a veces también la suegra), los padres se quedaban de Rodríguez trabajando. Éramos relativamente felices con poco. Hoy día, poco es nada y mucho es poco. Según un informe realizado por la plataforma de ahorro europea, Raisin, criar un hijo en España en 2022 desde su nacimiento hasta los 30 años, la edad en la que las personas se suelen independizar, asciende a más de 300.000 euros. Dato curioso es que cuesta más criar a un niño (309.381 euros) que a una niña (301.154 euros). De este abultado presupuesto, los gastos escolares de los primeros años pesan mucho. Se calcula que este año la vuelta al colegio podría costar 400 euros por alumno. Vemos a niños pequeños que cargan en sus espaldas o arrastran mochilas abultadas con libros y cuadernos que suman varios kilos. Compatibilizar los gastos del veraneo con los gastos de la vuelta al colegio no siempre es posible. Por otra parte, para estudiar una carrera universitaria hay que descubrir la cuadratura del círculo. Los 1.000 euros de media por curso que en teoría cuesta una carrera universitaria se quedan cortos, porque el precio depende de muchos factores, factores que suman.

Antonio Nadal Pería. ZARAGOZA

Prevención

Dudo mucho que las Administraciones o los políticos que las dirigen entiendan el significado de la palabra que titula este escrito, mucho menos que la practiquen. El fin de semana del puente de la Virgen de Agosto, a una corredora que iba por el camino de la Croqueta entre Ballabriga (Beranuy) y Espés (Laspaúles) le salió una osa con su cría en el camino. Le gruñó hasta tres veces. La chica, con un tremendo susto, se dio la vuelta, no parando de correr hasta que se encontró con varias personas. A duras penas pudo contar lo sucedido. ¿Qué medidas preventivas piensan tomar las Administraciones para que esto no vaya a más? Teniendo en cuenta que cada vez hay más osos y el Pirineo no tiene capacidad para tanto, salvo a costa de la desaparición de la ganadería extensiva y de toda práctica deportiva y turística. Queremos un Pirineo vivo y seguro. En cuanto a los incendios forestales, todo el mundo se acuerda de Santa Bárbara cuando truena. La palabra que no se usa es ‘prevención’. Hay que apoyar la ganadería extensiva, tenemos miles de ovejas, cabras. yeguas y vacas bomberas, además es el método más barato, natural y ecológico. El Ayuntamiento de Monzón se ha puesto de acuerdo con un ganadero de ovejas para que pastoree por los alrededores del castillo y por la ribera del Cinca. Este es el camino. Pero no podemos decir que la ganadería extensiva es un buen sistema para prevenir incendios si no se la apoya. Cómo vamos a pedir a los ganaderos que pasten, por ejemplo en la sierra de Alcubierre, si hay un lobo que ha matado a más de 500 ovejas y ya ha hecho cerrar alguna explotación. Sobre las inundaciones, llegarán las lluvias de primavera y una vez más los pueblos, inundados. Y todo por no usar la prevención. En los ríos, como con los montes, no se puede tocar nada, incluso por coger leña seca te pueden multar. Con las riberas pasa igual, llenas de maleza, árboles y matorrales que impiden el libre discurrir del agua. Pero claro, la todopoderosa parte contratante de la otra parte subvencionada está en contra de casi todo, sobre todo en lo que al mundo rural se refiere. Eso sí, el día que el Ebro se meta en el Pilar y le moje los pies a la Virgen, le pondrán mil soluciones.

Antonio Carreras Conte. SARIÑENA

La buena educación

En estos tiempos de tanta polémica en todos los ámbitos de la vida, hay una palabra que expresa, como pocas, el rumbo a seguir por los países y sus ciudadanos. Me refiero a la educación, que en su significado alude a sacar de dentro afuera, despertar las potencialidades internas que todos tenemos. No se trata de que una minoría, supuestamente ilustrada, nos diga lo que debemos creer o no creer, hacer o dejar de hacer. Nadie sabe más que nadie, aunque intente aparentarlo. Cada uno aprende de sí mismo más que de los demás, pero el trato social facilita la mutua comprensión. Las palabras y las fórmulas no son educadas ni groseras, todo depende del sentimiento interior de quien las pronuncia y, por supuesto, de quien las recibe. Incluso unos ‘buenos días’, dichos con gesto y tono faltón, pueden sentar peor que el no saludar. Siempre se ha dicho, y con razón, que una sonrisa vale más que mil halagos, y que es más barata que la electricidad, pero da más luz. En la buena educación lo que más cuenta es el bienestar interno de quien se dirige a las personas, y la capacidad de estas de escuchar y aceptar lo escuchado. Llevarse bien con la gente es lo más fácil para quien disfruta de su vida y sabe compartirla. Los amargados que se queden en casa, lo malo pasará, el sol sale cada día, dándonos una nueva oportunidad de ser felices y ayudar a quienes aún no lo son. Y la vida sigue...

Miguel Bretón Vallejo. ZARAGOZA

Vuelta al cole con ley nueva

Tenemos muy próxima la vuelta a un nuevo curso, con estreno de la ley ‘Lomloe’ incluido, que afectará a los cursos impares. Los colegios, los profesores y maestros han tenido que dedicar parte de sus vacaciones a preparar programaciones y tareas afines, pues los currículum se han aprobado de forma muy ajustada, en parte por la tardanza del propio Ministerio de Educación y FP, que es quien marca las pautas. Habrá cambio de libros, también becas para libros y comedor escolar para aquellos alumnos y familias que cumplan los requisitos establecidos, pero todo parece como un poco precipitado y sobre la bocina. Sea como fuere, hay que agradecer el trabajo de mucha gente contra el reloj. Ahora a las familias les toca lidiar con la temida cuesta de septiembre, que llega después de un verano en que por fin no ha habido restricciones y hemos podido disfrutar de vacaciones, dejando la economía un poco mermada para afrontar un otoño inflacionista e imprevisible. Bienvenidos a la rutina y mucha entereza para la que se nos viene encima. Y buen curso nuevo para todo el mundo.

Luis Solanas Cebolla. ZARAGOZA

