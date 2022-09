Cartas al director de HERALDO: Las nuevas tecnologías y la educación

Las nuevas tecnologías y la educación

Que la digitalización es el futuro pocos lo cuestionan.

Pero además la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático han tenido un papel protagonista en todo este proceso de transformación socioeconómica que desde el inicio de la pandemia se ha acelerado en todo el planeta. Pero tal vez estamos en la antesala de lo que estos dos productos tecnológicos pueden realizar en los próximos años.

De este forma, la consultora de investigación Gartner ha establecido en sus predicciones que el 16 por ciento de los puestos de trabajo serán remplazados por la inteligencia artificial en la próxima década, con unos ingresos totales, incluyendo el ‘software’ y el ‘hardware’, de 380.350 millones de euros, que suponen un crecimiento del 19,6 por ciento. Pero en 2023, seguirán aumentando, según las previsiones, hasta alcanzar los 400.000 millones de euros.

Sin duda, este es un sector con futuro que va a precisar de técnicos y especialistas en estas nuevas herramientas. Mientras tanto, las instituciones públicas no realizan la transformación que se precisa en el sistema educativo público, para afrontar los nuevos retos y las herramientas digitales que podrían poner a este país con un futuro muy distinto a lo que estos momentos tenemos.

Hoy tenemos que pensar en el ahorro ante tanta adversidad, pero no hay ningún órgano e institución pública que se ocupe y se preocupe de atender el futuro. El asunto educativo es uno más que se suma a la lista de los temas que no van a tener la mesa nacional que se necesita para dar a las nuevas generaciones un futuro prometedor. Seguimos faltos de gestores públicos que trabajen para los ciudadanos.

Pedro Marín Usón. ZARAGOZA

Volver a Canfranc

Un libro que nos cuenta la salvación de tantas vidas de judíos a través del paso internacional de Canfranc ocupado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, que muchos aragoneses desconocían. La iniciativa de una emprendedora jacetana planteando un viaje en tren teatralizado hasta la Estación Internacional basado en esta novela, experiencia reconocida con el premio de Mejor Experiencia Turística de Aragón 2021. Un creador de experiencias que la recrea y que en su papel de jefe de aduana en 1944 te va metiendo en la historia sin darte cuenta. Un placer haber compartido con ellos un día de nuestras vacaciones, por habernos hecho disfrutar y poner en valor la realidad de muchos montañeses de la Jacetania que arriesgaron sus vidas para salvar las de otros. A pesar de que el tren está cortado, la experiencia en autobús se hace igualmente agradable, recorriendo el valle del Aragón sin prisa y disfrutando de sus verdes paisajes, para mí tan familiares. Iniciativas como esta no abundan y aún quedan días, no os defraudará. Es parte de nuestra historia.

Pilar Visús Apellániz. ZARAGOZA

¿Pero qué nos hemos creído?

El médico del seguro privado nos cita a las 17.25 en el consultorio de una clínica bien conocida. Dos horas más tarde, después de haber visto pasar por delante a un montón de gente según los iban llamando, aprovecho la salida del enésimo paciente, que no último, para comentarle al facultativo que llevamos dos horas esperando y que, lo que podría tener todo el sentido del mundo en urgencias donde las prioridades dependen del triaje, o en un centro de salud público donde los profesionales están desbordados por la falta de medios, carece por completo de él en una consulta privada con cita previa. Como el hombre se conoce el percal y ve que estamos para pocas fiestas, nos hace la merced de atendernos en ese momento, aunque quedan todavía otras dos personas en la sala. Pero, lejos de esbozar la más mínima excusa por la necesidad de ocuparse primero de los enfermos más graves, o cualquier otra de las más básicas del repertorio, despliega una ofensiva en la que no se priva de hacernos saber que así funcionan las cosas, que aquí son pocos en su especialidad, que él se gestiona sus pacientes y la cita no nos la ha dado él sino el seguro, y que para lo que cobra del seguro… Sin ninguna duda, la mejor defensa es un buen ataque. Yo no me arredro y le respondo que la obligación de un profesional de la privada es estimar ‘grosso modo’ lo que puede llevarse cada consulta y no programar más de las que cabalmente puede atender en tiempo y forma. Pero, como está visto que no vamos a llegar a ningún acuerdo, optamos los dos por centrarnos en el motivo de la visita y resolverlo cuanto antes. Y nos vamos de allí con la sensación de que uno de los dos no se entera. Si los pacientes del seguro no somos rentables, basta con renunciar a nosotros e ir por libre, pero si para cuadrar el balance hay que atendernos, conviene hacerlo como Dios manda, valorar nuestro tiempo tanto como el suyo y no dar por sentado que son lentejas porque a alguno se le van a acabar por atragantar…

Andrés Horno Goicoechea. ZARAGOZA

El doble rasero

El doble rasero de medir del Partido Socialista en cualquier asunto es flagrante, pero en el caso del del tren Valencia-Zaragoza que se encontró en medio del incendio de Bejís (Castellón) está adquiriendo tintes surrealistas. Dicho tren se encontró en mitad de ese incendio y la maquinista lo detuvo, algunos pasajeros se bajaron y huyeron por las vías hacia atrás, otros se quedaron dentro y la maquinista pudo retroceder para alejarse: vamos, que cundió el pánico, lógicamente. Ha habido más de veinte heridos cuya recuperación espero que sea rápida. Pero la gran pregunta es: ¿por qué nadie impidió que ese tren circulara por esa zona cuando una hora antes dicho pueblo de Bejís había sido evacuado? Supongo que va a ser un poco complicado encontrar a algún responsable de este hecho, puesto que la administración de origen es socialista, la de destino también; Renfe y Adif dependen de la administración central, que también es socialista; protección civil y la dirección de la emergencia cuelgan de la comunidad autónoma, socialista como ya hemos dicho. Se habla de una investigación judicial abierta en la que se analizará con lupa la actuación de la maquinista, de los pasajeros, de la dirección del viento, pero ¿se determinará quién es el responsable de que ese tren estuviera donde no tenía que estar? Creo que no. En el incendio de Zamora Comisiones Obreras y Greenpeace denunciaron a la Junta de Castilla y León por la gestión del mismo, aquí no han dicho ni esta boca es mía. ¿Tendrá que ver que es una comunidad que no gobierna el PSOE? Estoy seguro de que sí.

José María Bello Mercadal. ZARAGOZA

