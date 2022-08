Cartas: Indignación en el Aranda por las ambulancias

El Tribunal de Contratos (Tacpa) ha desestimado el recurso de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Transportes y abre de nuevo el proceso de ambulancias en Aragón, al levantarse la suspensión cautelar.

No se han admitido cuatro recursos interpuestos por ayuntamientos y organizaciones sindicales. De hecho dos empresas se han presentado y se está a lo que diga el Gobierno de Aragón. La indignación de los habitantes de la comarca del Aranda es mayoritaria y ven un futuro sanitario oscuro. Así quedaría el nuevo mapa del transporte sanitario de salir adelante los nuevos pliegos. En el último pleno comarcal no salió adelante una moción presentada por los populares en relación con el transporte sanitario urgente en Aragón, que afectaría a la ambulancia del Centro de Salud de Illueca, pasando de 24 horas a 12 operativa. El pleno del Ayuntamiento de Illueca aprobó, por unanimidad, instar al Gobierno de Aragón la retirada del pliego de condiciones. La plataforma Zumaque también se pronunció con el desacuerdo de estos pliegos que afectarían negativamente al servicio al ciudadano del Aranda. Como siempre, prima la burocracia sobre el bienestar de los pueblos afectados. Se ha realizado una protesta de más de mil personas a las puertas del Centro de Salud de Illueca, que cubre las urgencias de los trece municipios de la comarca, además de presentar recursos los ayuntamientos de Aranda de Moncayo, Illueca y Brea de Aragón, que han sido rechazados por el Tribunal de Contratos Públicos de Aragón. Sobre este tema, en la comarca del Aranda el PSOE se muestra a favor, el PAR está partido y el PP en contra; y los vecinos, indignados. Todo está a la espera de que el servicio sanitario de ambulancias pasará de las 24 horas a 12 horas.

Francisco Tofé Andrés

BREA DE ARAGÓN

Arrasada la casa de Pepe Gastón

Durante los primeros días del incendio del Moncayo, los pueblos estaban desalojados y los medios de comunicación no podían entrar en ellos. Fuentes del Gobierno de Aragón transmitían insistentemente el mensaje de que no había sido afectada ninguna vivienda en los pueblos desalojados. Al mismo tiempo, quienes tuvimos amistad con el tristemente desaparecido Pepe Gastón, y la manteníamos con los miembros del grupo Monte Solo, conocimos la triste noticia de que su entrañable casa cercana al Monasterio de Veruela había quedado totalmente arrasada la tarde del sábado 13. Lo supimos mientras escuchábamos con perplejidad las noticias que seguían sin hacerse eco de la destrucción de esa y de otra vivienda contigua. No fue hasta la tarde del martes 16 cuando algunas cadenas de televisión informaron ya del hecho, pero ningún periódico lo recogió, y menos aún glosó la magnitud de la pérdida emocional y cultural que supone. La casa de Pepe y Araceli era una segunda residencia, pero usada de forma asidua, construida en 1990 y con mucha historia y mucha vida detrás. Vida familiar: en ella crecieron sus hijos e hicieron piña su cuadrilla de sobrinos. También vida social y cultural: la casa fue durante dos décadas ‘santuario’ del movimiento cultural Monte Solo, un grupo de poetas, músicos y artistas plásticos, encabezados por José Antonio Rey del Corral y Pepe Gastón (fallecidos en 1995 y 2011, respectivamente); y ha sido también referencia y centro de encuentro para amigos de su amplio entorno (de Vera, de Zaragoza, de todo Aragón), a quienes esta pérdida deja completamente desubicados. Monte Solo, la expresión que da título a un poema de José Antonio Rey y a una canción, y nombre al propio grupo musical que muchos recordamos con afecto, designa también al Moncayo. Ahora, el Moncayo se ha quedado aún un poco más solo.

José Luis Simón

ZARAGOZA

Falta de previsión

Estoy consternado por los incendios forestales ocurridos en los montes de Ateca y en el Moncayo. La plaza de responsable de incendios de la provincia de Zaragoza se convocó hace meses y el concurso se resolvió con plaza desierta (ningún candidato fue idóneo). Hace unos días salió en el Boletín Oficial de la provincia concurso para ocuparla temporalmente entre funcionarios. Es hora de pedir responsabilidad a los políticos por falta de previsión.

Alberto Martín Sanz

CUARTE DE HUERVA (Zaragoza)

Lengua y cultura ibéricas

La lengua ibérica sigue siendo un gran misterio pero cada vez menos. Se utilizó en una zona muy amplia, no sólo en la península sino desde Canarias hasta Italia, abarcando toda Aquitania. A través de estos textos tratamos de hacer luz sobre la identidad, la cultura y los diversos aspectos de los pueblos ibéricos. Hasta ahora se han encontrado más de 2.000 textos y monedas escritas en lengua ibérica. Y algunos temas se han aclarado como el sistema de numeración: ‘1-ban, 2-bin, 3-hirur, 4-laur, 5-borse’ y se ha visto que se parecía mucho al euskera. En otras 200 palabras también hay cierto acuerdo pero en la mayoría de los demás textos todavía no. Y para conocer el ibérico, el euskera y las obras que se publican en este campo, hay unas jornadas anuales en Salduie-Zaragoza. Este año también se celebrarán dichas Jornadas, los días 27 y 28 de agosto, y están abiertas a las personas interesadas en este tema.

Patxi Alaña Arrinda

ZARAGOZA

Las mujeres y el abanico

En pocos días han aparecido varias cartas elogiando la valía de las mujeres. Dejan constancia de que nos superan a los hombres en asistencia –en muchos casos por goleada– a presentaciones de libros, clubes de lectura, voluntariado de todo tipo, grupos de teatro aficionado, viajes, etc. Yo no necesito echar mano de todo ese enunciado para proclamar su superioridad. Está tan a la vista... Basta ver quiénes, ante estas insufribles olas de calor, usan un invento antiguo llamado abanico. Mientras ellas disfrutan del fresquito con esa cosita tan ligera y manejable, su compañía masculina está sudorosa, roja... con las manos cruzadas. Sí, bueno, a machismo las ganamos. Algo es algo.

Ángel Hernández Mostajo

ZARAGOZA

Los bordillos de Valdespartera

Vivo en el barrio de Valdespartera de Zaragoza y hay algunas calles con mucho rebaje demasiado gordo. No están rebajados bien los bordillos de algunas aceras del barrio. Les pido que se pasen por allí para comprobar la situación y que los rebajes de las aceras de Valdespartera se hagan según la normativa de la ley de las barreras arquitectónicas.

Óscar García Ortega

ZARAGOZA