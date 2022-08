Ha sido taxativo Javier Lambán al concretar cuál es el principal obstáculo para Aragón, «una insuficiencia financiera flagrante, en una situación hacendística casi agónica». Se trata de un problema ya antiguo, compartido por la mayoría de las comunidades y al que no se ve solución a corto plazo. A pesar de ser una de las grandes reformas estructurales pendientes en España, la revisión del sistema de financiación autonómica seguirá atascada y se demorará, como mínimo, hasta que no finalice el ciclo electoral de esta legislatura, que tendrá su colofón en las generales de finales de 2023 o principios de 2024. Está claro que un asunto tan relevante exige un amplio acuerdo que incluya al PSOE y al PP. No obstante, mientras llegan tiempos más favorables para ese gran pacto de Estado, debe aplicarse alguna medida que palíe la agonía presupuestaria.

Justo el día en que se conmemoraban los cuarenta años del Estatuto de Autonomía de Aragón, Lambán no ha ahorrado crudeza al describir la situación: «Los aragoneses hemos sido capaces de desplegar la mayor parte de las competencias y eso ha significado ir comprometiendo cada vez más recursos, hasta el punto de que ahora para cubrir los servicios públicos ya no tenemos suficientes». Se ha llegado a esta situación porque el modelo de financiación vigente, que prácticamente no contenta a ninguna autonomía, se debería haber renovado hace una década, en 2014.

Parece claro que solo un gran pacto entre Ferraz y Génova hará posible la modernización del modelo ante la disparidad de las posiciones de las comunidades sobre los criterios que se tendrían que primar en función de factores demográficos y geográficos. Los dos partidos nacionales tienen la responsabilidad de alumbrar un modelo, solidario y eficaz, que no aumente la desigualdad entre la poblada España costera y la vaciada España interior.