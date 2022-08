Albañilería

La casa por el tejado? En estos asuntos… nunca se sabe.

Cuando se implantó en la Universidad el Plan Bolonia, los másteres aterrizaron antes que los grados: como si usted se tomara una aspirina antes de tener dolor de cabeza. Aunque suele haber tortas para impartir clases en un máster, me eché a un lado y me quedé con alumnos de primero de Filología: la disconformidad se demuestra a través de los hechos. Con independencia de los pétalos de rosa que se arroja a sí mismo quien pone en marcha un plan (de lo que sea), Bolonia no ha alcanzado los objetivos que se propuso: ¡intenten hacer ustedes una correcta evaluación continua con grupos de sesenta alumnos!

Y ahora le toca a la Evau. Se concentran los esfuerzos en cambiar este ¿selectivo? sistema de ingreso, sin duda con buenas intenciones: ¡no hemos venido aquí para empollar sino para pensar! Pues muy bien. Por más que la implantación de la nueva selectividad vaya a ser paulatina y progresiva (o sea, que se la cargará el próximo que gobierne España), una vez más se parchea el tejado dejando goteras sin tapar. La base reformable no es tanto esa prueba en concreto sino la manera de implementar una docencia reflexiva; lo cual, por cierto, poco tiene que ver con la sacrosanta delimitación de las pomposamente denominadas ‘competencias’. Así lo digo yo, y así lo piensan muchos colegas universitarios ahogados por vacuas burocracias de guías docentes y planes estrella. Como diría el loco: en las cosas del coco; poco a poco, poco a poco.

David Serrano-Dolader es profesor de la Universidad de Zaragoza