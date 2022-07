La semana pasada manifesté en este diario que no distingo en mi alumnado razas, etnias, géneros ni otras identidades colectivas, a lo que se me ha respondido que la idea de ‘etnia’, cada vez más ajena al carácter racial que le otorga el diccionario, hoy alude fundamentalmente a comunidades lingüísticas y culturales minoritarias.

Pues bien, de ser así, cosa que dudo, aceptaría lo étnico, pero haciendo constar el peligro que entraña atribuir derechos y obligaciones por pertenecer a colectivos difusos.

En cuanto al género, en buena medida, confirmando su naturaleza imprecisa, se me ha contestado que todo individuo tiene derecho a definirse por lo que siente, no por su genitalidad, lo que me ha llevado a indagar sobre ese derecho, hasta dar con los cincuenta "géneros no binarios" glosados por ATCUES, la Asociación Trans Cuirgénero Estatal.

Esta diversidad, que es provisional y crece con rapidez, refuerza mi idea de que la única relevancia social atribuible a los géneros, incluidos, claro, los binarios homosexuales y heterosexuales, sería aplicar con todas sus consecuencias el principio constitucional de que ninguno se utilice para oprimir ni discriminar.

Se desprende de lo anterior que no sintonizo con el identitarismo colectivo en boga, fruto de la confluencia del comunitarismo posmoderno y del individualismo neoliberal. Temo que esta corriente no respete a quienes pensamos y, si va de sentir, sentimos, que la cultura es colectiva, que la identidad es individual, y que, como dice el verso de Walt Whitman, hoy cantado por Bob Dylan, cada persona "contiene multitudes".