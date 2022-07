Números migrantes

Decenas de cuerpos yacen amontonados ante la mirada impasible de los telespectadores.

Es difícil el conteo de hombres agazapados a la valla que no tienen más motivación que la de huir de una guerra que no parece importarle a nadie. Otros tantos mexicanos se asfixian en un camión abandonados a su suerte en Texas. Y mientras la última tormenta tropical provoca medio centenar de derrumbes en la capital de Cuba, dejando sin hogar a ciudadanos que no tienen con qué reparar su techo, se yergue el que será el hotel más alto de La Habana. Hormigón a raudales y grúas inmensas, cuya longitud desafía las colas que se forman en cada esquina para conseguir algo de pan. Las cifras son escalofriantes a ambos lados del Atlántico. Desde octubre de 2021 hasta junio de 2022, más de 140.000 cubanos entraron en territorio norteamericano pidiendo asilo, según informó el gobierno de EE. UU. Después de las manifestaciones del verano pasado, la represión aumentó y se volvió insoportable, casi tanto como los cortes de agua o la falta de suministro eléctrico. Los jóvenes empeñan lo que no tienen para escapar de una isla-cárcel donde tampoco hay leche. Es gente de su patria que les llevó la delantera la que compra todos los billetes de avión disponibles y los vende, después, a un precio desorbitado, entre 3.000 y 10.000 dólares, para quien sueñe con llegar a Nicaragua, donde no necesitan visa, y de allí a cualquier otra parte. Estamos demasiado ocupados haciendo negocio de la desgracia ajena. ¿Será que oímos números y no vemos migrantes?