La OTAN ha aprobado su hoja de ruta para la próxima década, es el llamado ‘Concepto Estratégico de Madrid’.

Identifica a Rusia como su principal amenaza tras años de aparente apaciguamiento, por primera vez se refiere a China como "desafío sistémico". También expresa su determinación de defender la "territorial de todos los aliados", lo que podría servir de amparo a España en caso de agresión a Ceuta y Melilla. Este documento representa la visión de las democracias liberales para un nuevo orden mundial que garantice la paz y la seguridad. La cumbre es especialmente relevante en este momento porque aporta una visión de las libertades y el bienestar de las sociedades democráticas, de la relevancia del derecho internacional para la convivencia entre naciones y del papel de la diplomacia para la solución pacífica de las controversias.

La cumbre de Madrid pasará a la historia de las relaciones internacionales por haber lanzado un mensaje de unidad para seguir dando una respuesta firme al desafío lanzado por Putin, haber aprobado un nuevo concepto estratégico sólido ante los retos y amenazas de un futuro cargado de incertidumbres y por conseguir ampliar la Alianza con la adhesión de Finlandia y Suecia. España y otros países del sur de Europa consiguen además que el Concepto Estratégico no quede demasiado escorado hacia el Este, aunque es obvio que la guerra de Ucrania ha condicionado la orientación del documento. El Gobierno español, sin embargo, no debería dejarse llevar por el entusiasmo de haber organizado una cita tan relevante y mostrarse demasiado optimista con el hecho de que el documento aluda a la defensa de la integridad territorial de los Estados miembros. Los enclaves de Ceuta y Melilla no están bajo el paraguas de la OTAN y, en caso de conflicto, España deberá recabar en ese momento el apoyo de las grandes potencias.