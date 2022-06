Futuro preocupante

El Banco Central Europeo sube los tipos de interés a partir de este 1 de julio. Subir tipos significa encarecer el dinero y su préstamo.

La medida busca contener la altísima inflación en Europa (España supera, con el 8,7%, la media europea), y con los precios que siguen al alza, el BCE avisa que si la inflación no se sujeta, volverá a subir los tipos en septiembre. Los efectos van a notarse enseguida, pues con los créditos más caros, el consumo, al que siempre se llama al ciudadano para que no pare la maquinaria económica, va a contenerse. Con los créditos y las hipotecas más caros, disminuye de nuevo el poder adquisitivo del ciudadano medio y afecta a las empresas, que lo repercutirán en más subidas de precios; habrá más morosidad, más empobrecimiento y más economía sumergida. Pero la subida de tipos nos afecta en especial a nivel de país por el altísimo endeudamiento de España y su enorme dependencia de la deuda. El problema es que los gastos superan a los ingresos, y se recurre a más deuda pública. Al ser ahora más caro el dinero que se necesita de Europa para la financiación de la deuda, aumentará nuestra prima de riesgo, es decir, subirá aún más el precio de esa financiación compensando el riesgo de que no se pueda devolver, y habrá también menos inversores dispuestos a arriesgarse en España. Nuestra deuda en 2019 estaba en 1.223.355.000.000 euros, representando un 98,3% del Producto Interior Bruto, y ha crecido hasta 1.453.853.000.000 euros en el primer trimestre de 2022 (a pesar de los fondos no reembolsables que se han recibido) lo que representa el 117% del PIB. Aumentar la deuda es hipotecar el futuro de los españoles pues los intereses que pagará España por los préstamos adeudados a Europa van a seguir subiendo y hay que pagarlos igual. El BCE y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal han dicho que la subida de tipos supondrá para España y los españoles un coste adicional de 34.000 millones más. La economía sumergida en nuestro país es del 24%, y las estructuras de la administración son más costosas que nunca. Aparte de reducir ministerios innecesarios, ¿no ayudaría a equilibrar el balance de ingresos y gastos que aflorase esa economía sumergida?