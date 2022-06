Un triunfo contundente

La contundente victoria que el Partido Popular obtuvo ayer en las urnas supone un cambio de gran calado para Andalucía, donde el PSOE había sido la fuerza política predominante durante decenios.

Juan Manuel Moreno ve ratificada su gestión al frente de la Junta y obtiene una mayoría absoluta que le permitirá gobernar sin forzadas coaliciones. En el plano nacional, las aspiraciones de Núñez Feijóo reciben un importante impulso, mientras que los electores castigan la errática política y las dudosas alianzas de Pedro Sánchez.

Los ciudadanos andaluces han ratificado a Juan Manuel Moreno como presidente autonómico otorgándole una histórica mayoría absoluta y una victoria electoral clara y contundente. Moreno ha superado con amplitud al PSOE, que, con un candidato sin brillo y con el lastre que supone para los socialistas la deriva política de Pedro Sánchez, ha quedado por debajo del ya mal resultado que obtuvo Susana Díaz. Como cabía prever, Ciudadanos se ha hundido, pero los partidos extremos, por la izquierda y por la derecha, también han quedado fuera de juego. Vox gana dos escaños respecto a 2018, pero no alcanza el crecimiento que se preveía; mientras que Adelante Andalucía y Por Andalucía apenas consiguen 7 diputados, muy por debajo de los 17 de las anteriores elecciones, cuando aún no se habían escindido. Estas elecciones andaluzas, que en cierto modo marcan un triunfo de la moderación, proyectan una perspectiva nueva sobre la política nacional. Para el PP ser el partido más votado en Andalucía, frenando a Vox y derrotando a los socialistas en su feudo más clásico, supone un fuerte impulso que refuerza las aspiraciones de Alberto Núñez Feijóo. Por el contrario, la posición de Sánchez se debilita ante un resultado que, aunque no puede trasladarse directamente al plano nacional, viene a subrayar la idea de que la política española podría estar encaminándose hacia un cambio de ciclo.