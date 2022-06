En Zaragoza, en el parque José Antonio Labordeta, se ha celebrado la edición anual de la Feria del Libro.

La muestra ha sido un éxito tanto por el lugar destinado como por la asistencia de escritores, por el medio centenar de expositores y por la gran afluencia de visitantes. «Los libros son como abejas que llevan el polen de una inteligencia a otra» (James Russell Lowell, poeta estadounidense). El libro ha sido para la humanidad sumamente importante transmitiendo conocimientos, creencias y cultura a través del tiempo. Fueron y son los principales maestros de los hombres. Seguramente unos buenos ratos serán los que pasamos en compañía de un buen libro, pues es conocido que el libro es el mejor amigo del hombre. Leyendo buenos libros experimentaremos momentos muy gratos. Cervantes decía: «El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho». La lectura es el mejor medio para viajar y disfrutar de mil y una aventuras, vivir fantasías y sueños, conocer otras culturas. Hace ya muchos años un gran escritor dijo: «Sin un buen libro Dios calla, la justicia duerme, la filosofía cojea, las letras enmudecen y todo queda sumido en la oscuridad de la vida; pero por el contrario con un buen libro veréis que se hacen agradables los días y las horas amargas que la vida nos depara».

Francisco Javier Fernández-Giro Domec

ZARAGOZA

Niños y docentes, en el vientre del toro de Falaris

Topé en Twitter con un hilo sobre métodos de tortura en la Antigüedad. En mi pantalla apareció la silueta de un toro recubierto de bronce cuya cavidad torácica albergaba una figura humana. Justo debajo, las llamas de una hoguera azotaban el vientre del toro. Tuve un escalofrío imaginando los alaridos de las personas en ese hervidero. El toro de Falaris se llamaba. Este acercamiento a la ‘cultura’ grecolatina me hizo recordar la ola de calor que nos castiga, en particular a los centros educativos. Aulas por encima de 30°, patios cuyas zonas de sombra están muy cotizadas y niños que deambulan arrastrando los pies y con mirada mortecina. ¿De verdad ningún órgano ha podido hacer nada al respecto? Se nos llena la boca al hablar sobre la importancia del niño en el aula y su rendimiento, pero luego nadie mueve un dedo. Se reparten subvenciones sin ninguna contemplación, pero no ha habido partidas para los centros dotados de aire acondicionado ni para los que carecen de él. Unos centros a los que les llega el agua al cuello y a los que les da ya vergüenza hasta pedir. Y las administraciones, a poner obstáculos en el ámbito educativo. Cambios de calendarios a última hora, cambios en el currículo que impiden la planificación, cambios en los requisitos para promocionar de curso… Pero lo más importante es la educación de los niños. Me permitirán también hacer alusión a esas familias que se erigen ante el profesorado con la verdad absoluta, cuestionando su labor; que no dudan en ir a degüello con tal de sobreproteger a su vástago. ¿Dónde están esas familias que toman la queja por bandera? ¿Se han negado a llevar a sus hijos al centro como protesta por las injusticias que menoscaban el aprendizaje? Somos, niños y docentes, esos pobres que gritan en ese armazón vacuo mientras nuestros dirigentes y familias prenden fuego a la pira.

Adrián Lizano Cólera

FUENTES DE EBRO (ZARAGOZA)

La larguísima huelga de autobuses

No es comprensible que la huelga de un servicio tan esencial como el transporte público dure meses y meses y no haya una reacción por parte los responsables políticos adecuados. En esta ciudad hay precedentes de huelgas similares pero no tan duraderas ni tan aciagas como la casi eterna huelga de los trabajadores de Avanza. Cuando las huelgas afectan tan sensiblemente al bienestar de muchos ciudadanos hay que hacer algo más que otorgar. Pero lo más indignante es que los huelguistas aluden a los convencionales motivos de convenios y mejoras salariales. Es solamente un pretexto para no desvelar lo que realmente pretenden: ser funcionarios municipales. Los ciudadanos poco podemos hacer pero los políticos sí, señor alcalde. Haga algo que no sea ceder a la presión; muchos ciudadanos y ciudadanas tienen que recurrir al transporte público para ir y volver de sus lugares de trabajo. Acuérdese si en las próximas elecciones nos pide el voto.

José Ignacio del Diego Lajusticia

ZARAGOZA

Se va consumando la encerrona

Cataluña, el más listo de la clase para el Sr. Sánchez y su equipo, va poco a poco y sin tapujos llevándose el gato de los Juegos de invierno 2030 a sus aguas. Su presidente ha dicho claramente que Cataluña está preparada para organizar los citados Juegos sin necesidad de socio alguno. Globalmente, fue exactamente lo que dijo y que además era un proyecto imbatible. Por fin, como los expertos en la actual política española ya intuían hace tiempo, Cataluña quiere presentar sola este proyecto, alegando la socorrida cabezonería aragonesa. Y es de suponer que el presidente del Comité Olímpico Español y el ministro de Deportes y miembro del PSC, Sr. Iceta, no pongan ningún impedimento al proyecto de la Generalitat; y mucho menos el Sr. Sánchez, que necesita bastante más los votos catalanes que los aragoneses. Además, seguramente Cataluña trate de completar las pruebas a las que no tiene acceso como si de un Estado se tratara, mediante convenios con Sarajevo u otras instalaciones extranjeras. No sé si el presidente Lambán será capaz de convencer al Sr. Sánchez de que evite estos actos protagonizados por quien según la Constitución en vigor es el máximo representante del Estado en Cataluña. No ir en una candidatura para estos Juegos en igualdad de condiciones las dos comunidades suponen una humillación intolerable para Aragón y los aragoneses. Como diría nuestro admirado y querido Labordeta: «A esos les llevan hombres y corderiicos».

Gregorio Vergara García

Zaragoza

Elecciones en Francia

Sin querer, estoy viviendo una situación especial tras mi viaje a París. Siempre he pensado que París es uno de los destinos indispensables, por su historia, sus monumentos, el movimiento cosmopolita de sus calles… Ahora, estoy interesada en lo que va a pasar en la segunda vuelta de las legislativas, después de una abstención tan grande en la primera. Está claro que hay una creciente polarización política y una profunda crisis del capitalismo que puede empeorar en los próximos años. No sé cuál de estos escenarios es el que vamos a ver: que Macron gane la mayoría absoluta que le permita gobernar, que no llege y tenga que aliarse con los Republicanos, o que sea Mélenchon quien gane esa mayoría absoluta. Llevar a los franceses a las urnas y evitar la abstención es una necesidad urgente, ya que es la garantía de una verdadera democracia.

Gema Abad Ballarín

REUS (TARRAGONA)