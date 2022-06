La Generalitat rompe la baraja

Con el anuncio de que presentará una candidatura en solitario a los Juegos, el Gobierno catalán ha dinamitado las negociaciones de un prometedor proyecto deportivo y de desarrollo en las comarcas pirenaicas.

La Generalitat es pues la responsable de este fracaso. Para el COE y para el Gobierno español esa propuesta exclusivista debiera ser inaceptable, pues proporcionaría al nacionalismo una jugosa plataforma de propaganda e incrementaría los desequilibrios territoriales al dejar al margen a las estaciones y valles aragoneses.

No cabe duda de que el Gobierno aragonés ha planteado la candidatura olímpica desde la lealtad a un proyecto que representaría a España ante el mundo y con el deseo de estrechar lazos con una Comunidad vecina con la que se comparten unas montañas únicas, que llevan mucho tiempo esperando unos Juegos de invierno. Sin embargo, la Generalitat volvió a demostrar ayer que su planteamiento es exclusivista y que concibe la idea olímpica como un elemento más de su estrategia soberanista. Sin esperar siquiera a la decisión del Comité Olímpico Español, y despreciando de nuevo a Aragón, la consejera Vilagrà rompió ayer la baraja anunciando que presentará una candidatura en solitario. De salir adelante esa propuesta, significaría un duro e injusto golpe para las estaciones de esquí y los valles aragoneses, dado que sus competidores catalanes recibirían unas inversiones extraordinarias que no llegarían al Pirineo aragonés. Ese desequilibrio supondría, como ha dicho el presidente Lambán, «una crisis territorial y política muy grave». Aragón pudo quizás haber afinado en origen su posición negociadora, pero ha actuado de buena fe y buscando un acuerdo equilibrado. La Generalitat pretende obviar la realidad de que unos Juegos Olímpicos deben ser un proyecto de Estado; no cabe dar a un gobierno autonómico desleal la oportunidad de manejar en exclusiva una plataforma tan potente de representación internacional.