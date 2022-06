¿EVAU, EBAU?

La conocida como Selectividad, que se llamaba PAU (Prueba de Acceso a la Universidad), es hoy oficialmente denominada EvAU (Evaluación para el Acceso a la Universidad) o EBAU (Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad).

Item más: en Andalucía se emplea el término PEvAU, mientras que en Galicia prefieren ABAU y en Euskadi… EAU. ¿Le queda claro? Supongo que no. ¡La invasión de las siglas!: "Legión de monstruos que me agobia / fríos andamiajes en tropel" (Dámaso Alonso ‘dixit’).

Si no está claro ni el nombre, mal andamos: por tales caminos, nos trastabillamos. Y más dudas flotan, pululan y chiribitan. ¿Es necesaria la –perdón por el rancio nombre– Selectividad? Pues yo creo que sí, que es justa y necesaria aunque a veces (nos) parezca injusta e innecesaria. ¿Tiene contraindicaciones? También. Para mí, la más grave es que segundo de Bachillerato se configure como una academia de preparación para esos exámenes y no –como debería ser– como curso fundamental para pasar del simple (o no tan simple) estudio a la reflexión crítica y deductiva. ¿Es fácil o difícil? A riesgo de que me lluevan piedras, creo que no es lo suficientemente selectiva (a la Universidad deben ir todos… los que lo merezcan) y, lo que es más grave, no es diferenciadora (son muchos los candidatos que se mueven en calificaciones muy parejas). Dicho el pecado, escondo la mano… para que no me la corten. Moriré, pero ¡sincero! Como diría el loco: habrá que pensar un tanto, ¿que todo es mano de santo?