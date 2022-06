Ustedes lo vieron hace unos días, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, le dijo a la procuradora Noelia Frutos que le iba a responder "como si fuera una persona como todas las demás".

La procuradora Frutos es una mujer con diversidad funcional. En el mundo hay muchas personas con diferentes diversidades funcionales, las cuales no siempre se constatan de forma tan evidente como desvela, por ejemplo, una silla de ruedas. Por el contrario, recordando una vez más a Unanumo, está claro que "la lengua no es la envoltura del pensamiento, sino el pensamiento mismo". La estructura gramatical y la intención de nuestras palabras son las de nuestro pensamiento y lo delatan. El subjuntivo ‘fuera’, en una subordinación modal, utilizado por el vicepresidente de Castilla y León para referirse a la condición posible de persona igual a otras de Noelia Frutos, denota que el representante de Vox no se compromete con la verdad o realidad de que cada persona es tan única en su identidad y circunstancias, como exactamente igual a las demás en consideración y derechos. Por desgracia, la Historia nos ha enseñado con insistencia que para la extrema derecha radical y su estrecho pensamiento único el mundo está lleno de personas vistas en subjuntivo, a las que siempre condenó al limbo de la irrealidad, de la deshumanización. Conocemos la Historia y sabemos que el pensamiento ideológicamente subjuntivo no es mera descortesía; es un arma capaz de causar un dolor muy real.