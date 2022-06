Por la ‘patrie’

El día 21 de mayo, fecha para la historia, a medio mundo le estremeció saber que Kylian Mbappé, de momento, no ficharía por el Real Madrid.

La noticia fue el punto y seguido de un serial que viene dando provecho a todos sus participantes, desde el futbolista, que mejora su contrato, hasta las aficiones, entretenidas, pasando por la prensa, que vende su producto, y los clubes implicados, publicitados en todo el orbe.

Además, al final se sumaron al espectáculo el presidente de la República Francesa, un expresidente de la misma y la alcaldesa de París. Gracias a este genial golpe de efecto, el protagonista logró reconocer su doble condición de "jugador y hombre". "Un hombre importante, una figura nacional", precisó.

De modo que, según la generalidad de la opinión pública francesa, "la decisión de Mbappé ha sido patriótica". "No he dicho no al Real Madrid, he dicho sí a Francia", aclaró el muchacho, si bien, soslayando la propiedad catarí de su club. Por otra parte, ni este dato ni la fortuna del jugador han impedido que el prestigioso diario de centroizquierda ‘Libération’, fundado por Jean-Paul Sartre, destaque que estamos ante "un ejemplo de integración social".

En España la trama no es tan elevada ni sofisticada. Es muy posible que nuestras figuras del deporte, sin necesidad de que las animen las más altas instancias, también firmen sus contratos en bien de la patria, pero no lo dicen. Por pudor, sobre todo, y un poco también porque sus compatriotas, que solo reconocemos semejante filantropía en nuestra renovada clase política, nos moriríamos de risa.