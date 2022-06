Abuelos e ‘influencer’

Van a ser abuelos dentro de nada y ya se les cae la baba. Viven con emoción la espera, deseosos de conocer a su nieta. El hombre es un septuagenario de aspecto juvenil y tez curtida por su afición a cultivar un huerto en el tranquilo barrio de las afueras de Zaragoza en el que viven. "Cuando llegan los días de veraneo en la playa, disfruto regalando a mis amigos los tomates, los pimientos, las cebollas fruto de mi trabajo. ¡Ya llega el del supermercado!, bromean cuando me ven llegar". A su mujer tampoco se le dan los años que asegura tener. Se les nota que disfrutan del merecido tiempo de jubilación.

Su mirada ilusionada solo se turba cuando piensan que su nieta viene a un mundo desconocido para ellos. "Es que hay muchas cosas que se escapan a nuestra comprensión", confiesa el hombre.

Y entre las cosas que no entienden destacan los trabajos a los que se dedican las nuevas generaciones. "El otro día vimos en la televisión a unas chicas que decían tener millones de seguidores". "Son ‘influencer’ y ganan dinero porque las marcas les pagan por ponerse ropas o joyas", le aclara su esposa.

Su interlocutor trata de aclarar las dudas de la pareja: "Humo, eso es humo. Parecer en vez de ser". Y les contó la anécdota del profesor que desenmascaró a una alumna ‘influencer’. No presentaba tareas y casi no iba a clase. Pero le pidió que si la aprobaba, podría hacer que sus investigaciones se hicieran conocidas en sus redes. "No es broma".

"Así que para que vuestra nieta no salga así, enseñadle el consejo que le dio al tenista Carlos Alcaraz su abuelo: "A la vida hay que echarle tres ‘ces’ para salir adelante: ‘Cabeza, corazón y... cataplines’".