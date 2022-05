Síndrome goyesco

Sabido es que algunos visitantes de Florencia sufren aquel síndrome que describió Stendhal, cuando se vio paralizado ante la enorme belleza de la Toscana.

Desconocía yo que también existe lo que han dado en llamar ‘síndrome de París’ y que viene a ser algo parecido, pues produce agitación y confusión a algunos turistas –sobre todo asiáticos– cuando se hallan bajo la Torre Eiffel o pasean junto al Sena. Más curioso (y más propio de la López Ibor) es la sensación que experimentan otros viajeros al visitar Jerusalén: como bien han reflejado ‘Los Simpson’, no es infrecuente que a alguno le dé por considerarse ‘el elegido’ y sufra un arrebato mesiánico impredecible.

Por lo que he podido comprobar por la plaza del Pilar o bajando por el Coso, Zaragoza no es una ciudad que genere grandes alteraciones a los ‘foranos’. Ni fatigas ni mareos ni alucinaciones. Acaso, alguna que otra ampolla plantar por ir con calcetines y sandalias a sus buenos 38 grados en mayo. Imagino que, si Zaragoza generara algún síndrome, éste tendría que ser 100% goyesco.

Fantaseo con turistas al borde del ataque epiléptico al comprobar cómo los zaragozanos se hacen selfis sonrientes en un gigante ‘photocall’ delante de ‘Los fusilamientos del 3 de mayo’. Ahí, luciendo cacha para Instagram, con el idílico fondo de víctimas y un reguero de sangre en la montaña del Príncipe Pío. El bueno de Goya tiene cartones costumbristas, alegres y festivos para parar un tren, por lo que no sé yo si es el mejor homenaje decir ‘patata’ frente a ‘Los fusilamientos’, evidenciando que sus imágenes ya no nos transmiten o no nos importan nada.