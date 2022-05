Cartas al director de HERALDO: Manías lingüísticas compartidas

Manías lingüísticas compartidas

Leí con especial interés el artículo del profesor Usoz titulado ‘Manías lingüísticas’, porque es un asunto que me lleva sorprendiendo desde hace mucho tiempo.

Vivimos en la sociedad de la contradicción. Los mismos que utilizan, con indisimulada complacencia los términos ‘Lleida’ o ‘Girona’ (sin olvidar el ‘A Coruña’) hablan de ‘Alicante’ (y no de ‘Alacant’), de ‘Castellón’ (y no de ‘Castelló’) o de ‘San Sebastián’ (y no de ‘Donostia’), por citar solo unos ejemplos, y sin necesidad de irse al ‘London’ que el profesor también menciona. El uso del catalán inyectado en el castellano es lacerante y tiene tintes totalitarios, como lo tienen otros ámbitos. Quiero decir que la arbitrariedad en el uso de la lengua está a la orden del día. Y a casi nadie le importa. Cómo va a importar si es la regla impuesta en la mayoría de los medios de comunicación, públicos y privados, en la cartelería, también en la oficial, y en cualquier canal. Antes, lo escrito tenía esa aureola de pureza frente a lo hablado, sabíamos distinguir perfectamente ambos registros y no preocupaban tanto esas expresiones arbitrarias porque se mantenían en el aire. Ahora eso no es así, y tanto en el lenguaje hablado como en el escrito se pulveriza cualquier atisbo de corrección. Comentaba también el señor Usoz el ejemplo del término ‘migrante’, y otros más. Es tremendo. Llamando migrante a una persona parece que va a tener más posibilidades de integración, aunque quienes usan ese término desconocen que casi todos somos, en mayor o menor medida, migrantes de algún lugar. Creen que cambiar el nombre de las cosas las modifica también a ellas, o mejor, no lo creen pero quieren que lo creamos. Los ejemplos serían interminables. Es triste asistir al deterioro continuo de la lengua. Y lo peor: es una batalla perdida.

Nicolás García Aguilar. ZARAGOZA

Los hijos del santo Job

Los hijos del santo Job, así llamo yo a los políticos españoles. En familia y por recortar, ‘jobinos’. En ocasiones estos españoles son insultados, silbados, abucheados, zaheridos, despreciados, abroncados, malinterpretados, vilipendiados; y en algunas ocasiones, incluso por colegas de actividad, y eso tiene que doler y mucho. ¡Con lo tranquilos que estarían en sus ocupaciones particulares! Pero ahí están. Y a más a más, como dicen mis queridos vecinos, los hay, pocos pero los hay, que te saludan con una sonrisa amplia, que incluso puede tener efectos terapéuticos. A estos los llamo ‘superjobinos’.

José Luis García Pardo. ZARAGOZA

El cariño hacia los animales

Se habla en los medios de comunicación de los perros y gatos que son abandonados por sus dueños, las protectoras están saturadas. Pero nadie habla del otro lado, de quienes dan a sus animales todo el amor que se merecen sin preocuparles los gastos que ocasionen: ellos te lo devuelven dando amor y cariño. Hay que contar la realidad, afortunadamente no todo es malo en esta vida. Dedicado a ti, Kira, la mejor perra del mundo: gracias por hacerme feliz todos estos años, D. E. P.

Agustín Sancho Cubero. PEDROLA (ZARAGOZA)

Una puerta en Marte

Puerta es un hueco regular en una pared o un armazón de madera u otra materia que sirve para impedir la entrada y la salida. La puerta fotografiada en Marte por el ‘rover’ Curiosity es un hueco en una característica geológica conocida como Frontón de Greenheugh. Ese hueco despierta la imaginación y ratifica la creencia de quienes están convencidos de que los extraterrestres existen o existieron en un tiempo remoto, tal vez extinguidos por alguna catástrofe que tuviera que ver con los meteoritos, como pudo suceder con los dinosaurios en la Tierra. Los que no creen en esa existencia también se preguntarán qué hace allí una puerta. A ese hueco en la roca solo le falta una sombra humanoide en el umbral para que el descubrimiento inquiete a más de uno. Lo que no se ha podido averiguar todavía es la altura de ese hueco, que marcaría la estatura de sus posibles habitantes. Los humanos no podemos vivir sin puertas. Las puertas protegen nuestro hogar del exterior y proporcionan intimidad en el interior. Antes de abrir la puerta de nuestra casa conviene comprobar por la mirilla quién ha llamado. El portero automático, mejor con pantalla, a falta de portero humano, es un gran invento. En muchas casas existe una puerta que los dueños no quieren que se abra. Detrás de ella, solo ellos saben lo que hay. Puede que en esa habitación se guarden sus vergüenzas o algunos trastos de los que no quieren desprenderse por sentimentalismo o pereza. A todo el mundo le han dado alguna vez con la puerta en las narices. Hemos trabajado a puerta caliente y a puerta fría. Nos han permitido visitar edificios públicos en fechas señaladas de puertas abiertas. De puertas adentro las personas son distintas a como se comportan de puertas afuera. Nos han señalado o hemos señalado la puerta de la calle cuando hemos incomodado o nos han molestado. Hemos salido por la puerta grande y hemos entrado por la puerta de servicio. Se ponen puertas al campo. Nos han cerrado todas las puertas. Hemos conversado a puerta cerrada. Hemos estado a las puertas de la muerte. Políticos hay que se han aprovechado de las puertas giratorias. Una casa con dos puertas, mala es de guardar.

Antonio Nadal Pería. ZARAGOZA

Móvil y espionaje

Guerra abierta a causa del ciberespionaje israelí Pegasus entre independentistas y el Gobierno. ¿Quién no ha hecho algún rastreo desde su móvil para ver precios de algún objeto de interés para una futura compra? Apagado el móvil, al poco tiempo vuelves activarlo, entras en internet y la oferta que buscabas llena la pantalla. La cosa se complica aún más si por ignorancia o despiste activamos alguna aplicación que posibilita ser escuchado a través del micrófono, podemos ver nuestra localización e incluso tu propio domicilio. Datos personales que estamos ofreciendo sin que sepamos que lo hacemos. Todo ello, sin ser acusados de ningún delito y sin orden judicial. Pero cuando el espionaje llega a la política la cosa tiene más dramatismo, hasta el punto de poner en riesgo la legislatura, al menos eso afirma una de las dos partes. Estos no han sido investigados por ver los precios de un sofá o una prenda a través del móvil, sino por actos graves en contra de la Constitución. ERC culpa a Sánchez y algún que otro miembro de su Gobierno, y el Gobierno le echa el muerto a la directora del CNI sacándola del cargo. Total, Sánchez-ERC, "no me fío de ti pero sigo contigo".

Daniel Gallardo Marín. GARRAPINILLOS (ZARAGOZA)

