Transitivo

Esta vez no se me pasará, pienso al saber que habrá un eclipse de luna entre las cinco y las seis de la mañana.

El eclipse representa para mí ese tipo de propósitos aplazados de los que surge una especie de melancolía. La inercia tiene la culpa. La RAE define la inercia como la propiedad de los cuerpos de mantener su estado de reposo o movimiento si no es por la acción de una fuerza. Si al estado de reposo le añadimos la segunda acepción, que habla de rutina y desidia, tenemos entonces todos los ingredientes para una melancolía perpetua. Llega un momento en la vida en que te parece que ya no harás esas cosas pendientes para las que siempre había tiempo.

Veo difícil cumplir según qué viejos anhelos, como cruzar a pie hasta Bagnères de Luchon por el Portillón de Benasque. Mi amiga Elena lo hizo una vez en solitario y gracias a ella, que pensaba en mí durante la travesía, casi me parece haber estado allí. Ella cree que un día nos bañaremos en el balneario de Luchon ahora que el de Benasque ha caído en desgracia por la desidia de ciertas mentes jibarizadas.

Ver una aurora boreal ya no me urge tanto desde que Ana Alcolea colgara en las redes unas maravillosas fotos de ese fenómeno durante una de sus estancias en Escandinavia. Dicen en la radio que el eclipse no será del todo visible en el nordeste de la península. No me desanimo, pensaré en esas personas a las que quiero y que no suelen madrugar tanto como yo. Puede que haya anhelos transitivos que circulan entre personas afines, unidas por el cariño.