Cartas al director de HERALDO: Cambiar el Himno de Aragón

He visto cómo han celebrado en Jaca el Primer Viernes de Mayo, una fiesta muy popular y conocida, en donde al final de los actos toda la población e incluso los visitantes entonan el Himno de Jaca, con todas sus fuerzas y como si todos unidos formaran una sola voz.

Realmente me emocionó. Allí no había diferencia de colores, clase y partidos, todos unidos por su himno. Hace años que vengo pidiendo a los políticos que forman parte como diputados de las Cortes de Aragón, el cambio del Himno de Aragón, porque después de muchos años los aragoneses no nos identificamos con él y la inmensa mayoría ni lo conoce. Es un himno para cantarlo por una coral profesional, después de horas de ensayo, pero no pensando para el pueblo, en el que el ciudadano de a pie pueda unir su voz para expresar sus sentimientos de su origen. Hace ya unos años se reunieron firmas pidiendo el cambio del himno, pero la Mesa de las Cortes no lo consideró y frenó su exposición a la votación por los diferentes diputados. No comprendo cómo no se dan cuenta de que con el actual nunca conseguirán unir, aunque sea por unos minutos, a todos los aragoneses de cualquier condición y en cualquier lugar o circunstancia. Se ha visto la fuerza y lo emocionante que es ver unida a toda una población, como lo que se ve en Jaca. Ello me ha dado una sana envidia. Les recuerdo que al inicio de nuestra autonomía la bandera se cambió, ya que lleva la cruz de san Jorge, por la actual; no pasó nada. Pido a los actuales diputados que consideren la posibilidad de hacer un cambio. Motivos los hay, y temas fáciles relacionados con nuestro Aragón, también; solamente hace falta la voluntad política de hacerlo y darse cuenta de que con el actual nunca conseguirán que los aragoneses nos sintamos unidos.

Carlos Melús Abós. ZARAGOZA

"Me es imposible hacer más conciertos". No hay nada más doloroso para un artista que tener que decir adiós a su trayectoria y con esas palabras. Enrique Bunbury, el mítico ‘frontman’ de la banda Héroes del Silencio, decía adiós a su carrera musical. Una enfermedad en sus cuerdas vocales le obliga a retirarse prematuramente de los escenarios y va a dejar un vacío muy complicado de llenar en el corazón de muchos de sus millones de fans a lo largo y ancho del mundo. No me hago una idea de lo doloroso que debe de ser reconocer que no puedes seguir haciendo lo que más deseas hacer en el mundo. Gracias, leyenda. Luchaste por tus sueños cuando nadie daba un duro por vosotros. Siempre rebelde, animaste a tus seguidores a perseguir sus sueños. Ojalá volvamos a saber de ti en un futuro próximo.

Jaime Serrano Sánchez. ZARAGOZA

En bucle de pensamientos negativos, de sacrificar tu vida, de echarse de menos, de desistir y volver a intentarlo. Llega un sábado por la noche con el festival de Eurovisión, en el que sabes que este año éramos ‘big 5’. Y como opositora empiezas a verlo sin ilusión, porque mañana es domingo, hay planes y tu tienes que estudiar. Llega Chanel y su equipo y lo hacen, lo bordan, y tu día de pocas ilusiones se ha iluminado porque tienes la ilusión de que hoy nos merecemos ganar. Y tras las actuaciones y los votos, se decide que gana Ucrania, con ese empujón de que Europa está con vosotros. Y después de todas las emociones, te vienes arriba cantando ‘Slomo’. Te crees una reina, una dura con un bronce sabor a oro y te das cuenta escuchándola de que los triunfos no se regalan, que hay que darlo todo, echarle horas y dejarse la piel. Y así es como llega el domingo y te sientas en el escritorio diciendo: llega la recta final, hay que ganarse la plaza y si no es así, el aprobado, porque ese aprobado será el bronce de España en Eurovisión. Nos sabrá a oro y estaremos muy orgullosos de que lo hemos dado todo. ‘Let’s go!’

Alba Carod Camazón. ZARAGOZA

La guerra de Ucrania ha provocado sanciones económicas a Rusia, que no solo han perjudicado a esa nación, sino al resto del mundo, porque como sabemos el comercio internacional (las exportaciones e importaciones de bienes, servicios y capitales) se retrae, y ello acentúa más la crisis económica que padecemos. El comercio internacional mejora la competencia de las empresas, crea puestos de trabajo, atrae a inversores y aumenta la productividad. Los países aprovechan sus ventajas comparativas, exportan aquello en que producen a un coste relativo más bajo, es decir, aquello en que son más eficientes, e importan aquello en que lo son menos; eso es algo beneficioso. La contracción de dicho comercio rompe ese juego en que todos ganan y se da otro en que todos pierden. Hay menos competencia entre empresas, crece el paro, no vienen inversores y disminuye la productividad. Desde el descubrimiento de América por España vivimos en un mundo interconectado, si bien cinco siglos más tarde de ese acontecimiento la tecnología permite los intercambios de manera cada vez más eficiente y rápida. Por nuestro propio interés deberíamos llevarnos bien en nuestra aldea global, para que la contracción del comercio debida a las guerras no acentúe la crisis. ¡Dichosas guerras!

Javier Pueyo Usón. ZARAGOZA

Mientras en España seguimos con asuntos propios en materia de espionaje, radicalización, y división política, Europa avanza en leyes para las nuevas tecnologías. Este viejo continente, va a ser la primera potencia mundial que va a disponer de su propia ley de Inteligencia Artificial (IA). Así, lo ha entendido el Parlamento Europeo al aprobar el informe sobre IA en la era digital. El texto, aprobado con más del 70% de los votos, insta al desarrollo de esta industria, bajo estándares democráticos, con la finalidad de que sea el complemento del trabajo humano. Las expectativas pasan por una inversión público-privada de cerca de 20.000 millones de euros al año. Se precisan técnicos que puedan dar cobertura a las necesidades que el mundo de la empresa va a necesitar. España tiene una oportunidad para mejorar la calidad y el futuro laboral, dejando atrás el tradicional cíclico desempleo. Para ello, precisa de una revisión y transformación de su sistema educativo, a fin de formar a las nuevas generaciones en materia digital. ¿Cuándo de una vez las instituciones dejarán de ponerse de perfil en la educación digital? El futuro no es la radicalización política, que es a lo único que dedicamos tiempo y dinero público; ojalá ese esfuerzo se invirtiese en solucionar los problemas de los ciudadanos. La digitalización es una realidad, como la ley que ha aprobado el PE para una IA que va a eliminar la precarización laboral.

Pedro Marín Usón. ZARAGOZA

