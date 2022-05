No estoy segura de qué me enfada más: que el presidente de Iberdrola haya llamado tontos a un buen porcentaje de los consumidores españoles o que el mismo señor, tras la crisis de reputación provocada por sus declaraciones, nos haya llamado tontos a todos porque, según él, lo entendimos mal.

Pedir disculpas "en el caso de que alguien se hubiera sentido ofendido por unas frases expresadas de forma coloquial" es tanto como decirnos a todos que no somos capaces de entender una frase tan directa y simple como la que profirió.

Disculparse "en caso de que alguien se haya sentido ofendido" (ya le corrijo yo la sintaxis, señor Sánchez Galán, que el tiempo verbal que procede para que lo entendamos todos bien es el indicativo y no el subjuntivo) es tanto como desplazar la responsabilidad a quien escucha y tiene la piel tan fina como para tomarse a mal un insultito de nada. Es tanto como no reconocer que ha metido la pata. Es insistir en que el error no es suyo, sino de quienes lo escuchamos y no alcanzamos a entender su mensaje. Claro que reconocer ese error sería tanto como reconocer que los usuarios del mercado regulado, los consumidores más vulnerables y con rentas más bajas, están sufriendo mucho para pagar la luz mientras su empresa tuvo el año pasado unos beneficios de 3.885 millones de euros, que él cobró en 2021 más de 13 millones de euros y que su retribución de un año para otro subió más de un 8% (y un 39% en cinco años). Semejante frivolidad no se entiende ni arreglando la sintaxis.