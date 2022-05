Conocerse mejor

Desde su origen, se cree que en el siglo XVIII, la expresión ‘cordón sanitario’ tiene una acepción política, en tanto que la salud pública ya amparaba entonces otros fines.

Así, por ejemplo, el control fronterizo que dispuso Francia contra la fiebre amarilla en 1821, un caso pionero y muy estudiado, pretendía cortar el paso al liberalismo español, excepcional en la nueva Europa reaccionaria de la Santa Alianza. No en vano, dos años después Francia invadiría España con el fin de restaurar el absolutismo de Fernando VII.

En la actualidad, desde los años ochenta del siglo XX, a causa de la pujanza de la derecha xenófoba en Francia, Bélgica o Alemania, un cordón sanitario en política consiste en impedir que ciertas formaciones lleguen al poder. En la España de hoy, para la derecha, dichas formaciones son las que no condenan el terrorismo que ejercieron, así como el independentismo catalán, empeñado en subvertir el orden constitucional. En cambio, según la izquierda, habría que aislar al neofascismo que antepone su idea de España a la soberanía popular. Y luego está la gente como yo, que de buena gana vetaría a unos y a otros.

Sin embargo, pensando en los millones de compatriotas que votan a esos partidos, a mi juicio, antidemocráticos, he de sumarme a lo que el escritor y cineasta Pier Paolo Pasolini recomendó hacer con la juventud fascista de la Italia de los años setenta: en lugar de estigmatizar, despreciar y aislar, acercarse y tratar de comprender. Abraham Lincoln lo había dicho un siglo antes: "No me gusta ese hombre, tengo que llegar a conocerlo mejor".