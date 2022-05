A nadie se le ocurriría anunciar el 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, con un cartel en el que estuvieran cuatro ‘señoros’ jugando al guiñote en el casino del pueblo; ni nos parecería apropiado ilustrar el 20 de noviembre, Día Universal del Niño, con imágenes de una residencia de ancianos.

El 21 de marzo es el Día Mundial de la Poesía. ¿Veríamos razonable celebrarlo leyendo teoría política en los actos públicos organizados? No quiere decir que despreciáramos a los varones aficionados al guiñote, ni mucho menos a los ancianos ingresados en residencias, ni a los que prefieren el ensayo político a la poesía. Simplemente, es que ese día, sólo por desgracia tal vez ese día, tocaba hablar de las mujeres, acordarse de nuestros mayores y leer poesía. Es de sentido común, me parece a mí, humildemente. El Día de Aragón, 23 de abril, toca escuchar el himno de Aragón, toca hablar de Aragón, toca reivindicar y enaltecer a Aragón. Y eso no quiere decir que despreciemos otras opciones ni nos convirtamos en peligrosos secesionistas aficionados a subirse a los techos de los coches. Simplemente es que toca eso porque es el Día de Aragón. La insistencia forzada en hablar de lo que no toca, en escuchar los himnos que ese día no tocan, sólo es contraproducente. Porque todos hubieran visto normal que el acto de las Cortes se cerrara con el himno de Aragón y a nadie, absolutamente a nadie, se le ocurriría ver polémica en ello. En cambio, buscando forzadamente lo que ese día no tocaba, la controversia está servida. Como diría un castizo: son ganas de enredar.