Cartas al director de HERALDO: Las comisiones de Piqué y el negocio del fútbol

Las comisiones de Piqué y el negocio del fútbol

Las conversaciones entre el presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Sr. Rubiales, y el jugador del Barcelona Piqué dejan en muy mal lugar a ambos.

Se descubren los intereses económicos entre el presidente y el jugador como empresario, con reparto de comisiones y diciendo que el negocio será más cuantioso si quedan clasificados el Real Madrid y el Barcelona para la Supercopa de España en Arabia Saudí. Los otros equipos recibirán una cantidad mínima en relación a lo que percibirán la Federación, Madrid y Barça; Piqué se lleva un pastizal como comisionista. ¿Es legal? Sí. ¿Es ético? No, ni por parte del presidente de la RFEF, que multiplica su salario en función de los ingresos de la Federación, ni por el jugador, que estando en activo en el Barça es una parte implicada, por mucho que diga que es una relación empresarial. Nos descubren estos tejemanejes que en el fútbol hay un mundo corrompido en que queda claro la enorme cantidad de millones que se mueven y que están fuera de control. El Barça, con un límite salarial negativo de 144 millones de euros, puede realizar fichajes, mientras otros equipos están sometidos a un control exhaustivo, como pueden ser el Valencia o el Real Zaragoza. Cualquier otro equipo estaría camino de un descenso, como ocurrió con la Juventus en Italia. Falta control económico en las federaciones. Cuando llega un presidente, permanece muchos años porque maneja las estructuras desde dentro y no hay un número limitado de mandatos, lo que invita a las corruptelas. También en la UEFA y la FIFA. Para los aficionados, el fútbol ha dejado ser un deporte por estar prostituido, necesita una limpieza de las competiciones que quedan muy mal paradas. El fútbol necesita una remodelación de sus estructuras muy urgente.

Agustín Aznar Sánchez. ZARAGOZA

Descuentos injustos

Las presiones sociales han forzado al Gobierno de España a realizar un descuento en los carburantes, pero, como casi todos los gobiernos, ha tomado la vía más fácil. De esta manera este descuento lineal, a cargo de los Presupuestos del Estado, se aplica a quien lo necesita por sus escasos ingresos y a quienes tienen de sobra para llenar el depósito. Hasta nuestros vecinos portugueses acuden a las gasolineras españolas para beneficiarse de la subvención. ¿No hubiera sido más justo un descuento progresivo en el impuesto sobre la renta?

Manuel Vargas Ramírez. ZARAGOZA

Mida sus palabras

Y yo creía que guantazos así, con la mano abierta, solamente los daba Bud Spencer, pero no. Sucedió en la gala de los Óscar, de la que por cierto hacía ya muchos años que no se hablaba tanto, ya que se había convertido en una fiesta decadente, decrépita y soporífera. El receptor fue el humorista y presentador del evento, Chris Rock, causante y provocador, seguramente, en plan jocoso, no lo sé, al hacer alusión de forma sutil a la calvicie de la mujer de Will Smith, presente también allí. La reacción no se hizo esperar y, de forma espontánea, saliendo como un resorte al escenario, el marido venga a la mujer herida y sin querer venga también a esa cantidad de mujeres que actualmente sufren este problema. Le fallan las formas, no cabe la menor duda, pero creo que la ofensa es grande ya que hay que tener en cuenta que es necesario meterse en la cabeza de esta mujer y de miles y miles de mujeres para las que el pelo representa un elemento de belleza, de feminidad, de juventud y se les ha convertido en un trastorno callado, silencioso, que les afecta a la calidad de vida, a su autoestima, haciéndoles vivir en una incertidumbre continuada. Además, de alguna forma, se sienten internamente estigmatizadas, ya que la sociedad no está acostumbrada a ver mujeres calvas y se las contempla como algo extraño, algo antinatural. Que no es solo un problema estético, va más allá, es un sufrimiento moral, que resulta intenso, profundo y doloroso. Por todo esto, que me parece más que suficiente, necesitan la comprensión de los familiares, de la gente que les rodea y de la sociedad. Y el Sr. Smith, que vivirá internamente el problema de su mujer, ante semejante comentario, herido en su sensibilidad, sale al escenario y abofetea al Sr. Rock. Sr Smith, le podría decir que es de personas inteligentes no perder el sentido del humor, pero le entiendo. Repito, no le avalan las formas y se ha dejado llevar más por el corazón que por su cabeza, pero los humanos somos así y muchas veces los grandes pensamientos y decisiones nos vienen del corazón. Sr. Rock, la próxima vez, mida sus palabras, la mejor palabra es la que está por decir. Se pueden herir sensibilidades y recuerde: las bromas siempre deben ser agradables.

Mariano Aguas Jáuregui. ZARAGOZA

Las lenguas de Serrat

He conocido la opinión de Joan Manuel Serrat sobre la utilización de las dos lenguas que habla desde niño. Al igual que mis hermanos y yo, los cuatro hablamos perfectamente las dos y nunca nos hemos dirigido el uno al otro en catalán; a mi padre siempre nos dirigimos en catalán y a mi madre en español. Entre ellos, mi padre le hablaba en catalán y mi madre contestaba en español, lo mismo que ocurría con sus amigas catalanas y nadie se extrañaba. Todos contentos. Y eso que al parecer el catalán estaba prohibido. Falso, yo aprendí el catalán en la calle, lo mismo que el español, justo lo que le ocurrió a Joan Manuel. A los políticos catalanes que se dedican a conservar su puesto en base a una política de agresión al idioma español que parece darles sus réditos, creo que no les habrá sido muy grato conocer la opinión de Serrat, que ha asegurado sentirse muy cómodo con los dos y que ha finalizado con una frase que me parece épica. A la pregunta de en qué idioma se siente más a gusto y cantaría sus canciones, ha respondido: "En la que me prohíban". Justo lo que hubiera sucedido si alguno de mis hermanos y yo hubiéramos sido maestros en un colegio en Cataluña. Nunca habríamos cruzado una palabra en catalán. La culpa, de mi madre, que era riojana.

Pedro Calvet Gutiérrez. ZARAGOZA

Exigimos más respeto

Personajes de la Generalitat de Cataluña hace tiempo que ningunean a Aragón. Con el asunto de los Juegos de Invierno 2030 este ninguneo se convierte en humillante. Y lo peor es que el responsable del COE y un ministro del Gobierno central más parecen consejeros de la Generalitat en sus declaraciones. Me parece vergonzoso. Nuestro presidente ha de seguir teniendo la firmeza en sus negociaciones con el COE que ha tenido hasta ahora. Y que tenga el apoyo de las Cortes de Aragón. También sería conveniente algún reproche legal hacia el ministro catalán del Gobierno de España por su lamentable partidismo.

Gregorio Vergara García. CERVERA DE LA CAÑADA (ZARAGOZA)

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es